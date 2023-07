El corredor de motos, Marc Calmet, lluirà la marca d'UManresa a la 46ena edició del Dakar, en la qual competirà per tercera vegada. Aquesta serà la primera en què ho farà amb equip propi i amb l'objectiu de quedar entre els 25 o 30 primers classificats. Calmet i UManresa han signat un conveni de col·laboració a través del qual la Universitat dona suport econòmic al pilot i que és una mostra del compromís de la Universitat amb els valors de l'activitat esportiva. El conveni l'han signat Calmet i el director general de la Fundació Universitària del Bages – UManresa, Valentí Martínez.

Marc Calmet va compaginar la seva etapa formativa a la FUB, com a estudiant de la diplomatura de Gestió d'Empreses (ADE) a UManresa, amb la seva activitat esportiva. En acabar els estudis es va fer càrrec de l'empresa familiar, una gestoria especialitzada en transports.

UManresa ha optat per donar-li suport econòmic amb l'objectiu de donar a conèixer l'activitat professional dels exalumnes que poden servir com a exemple per als alumnes actuals i els futurs. Participar en el Dakar posa en joc valors com l'emprenedoria, la tenacitat, la disciplina, el treball en equip i l'esperit de sacrifici, tant durant la cursa com durant la seva preparació. Calmet té intenció de donar visibilitat a aquests valors, alguns dels quals va adquirir durant la seva etapa formativa a la Universitat.

En el conveni, Calmet es compromet a participar en activitats de difusió dels valors esportius que es facin a la Universitat i a fer difusió del nom i de la marca d'UManresa tant durant la cursa com durant la seva preparació.

Aquesta serà la tercera vegada que Calmet prendrà part en el Dakar. En aquella ocasió va competir per a la marca Rieju. La primera vegada va ser l'any 2021 i hi va quedar 34è i la segona, l'any 2022 i va acabar en la 52è posició.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d'Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d'especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d'Innovació en Simulació, l'escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.