L’arribada de l’estiu també implica la trobada a les platges dels banyistes amb les meduses. Tot i que no totes piquen, és habitual que el contacte de la pell amb els tentacles d’aquests celenterats provoqui urticària, la qual pot arribar a ser molt molesta i ha de tractar-se adequadament.

Evitar els moviments bruscos

En cas de trobar meduses mentre ens banyem al mar, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic recomana no posar-se nerviosos i allunyar-se lentament de l’animal, «sense moviments bruscos que puguin afavorir que els tentacles interactuïn amb el nostre cos». A això afegeixen que «es poden apartar amb el palmell de la mà empenyent-les lentament per la part superior de l'ombrel·la, on hi ha menor concentració de cèl·lules urticants».

Des de la institució recorden que «les meduses no ataquen», sinó que piquen perquè els banyistes se les troben.

Què hem de fer (i què no) si ens piquen

En cas de patir la picada d’una medusa, en cap cas s’han d’aplicar substàncies com alcohol, amoníac, aigua dolça o vinagre; de la mateixa manera que no s’han de posar embenats.

Des de l’Institut de Ciències del Mar, recomanen seguir un protocol de cinc passos. Per començar, sense fregar, s’han de treure les restes de tentacles i/o medusa. A continuació, cal rentar la picada amb abundant aigua de mar, per després aplicar una solució de bicarbonat al 50%, l’equivalència del qual seria una ampolla de dos litres d’aigua i dos dits de bicarbonat comercial en pols.

Posteriorment, s’ha d’aplicar gel sec durant 15 minuts, dividits en intervals de tres minuts d’aplicació i dos més de descans. Finalment, en cas que el dolor persisteixi, es recomana consultar un metge o altres professionals de la cura de la salut.