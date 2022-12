La cadena de supermercats Lidl és una de les cadenes d’alimentació més a l’alça a Espanya. I està en constant expansió i creixement. De fet, fa una mica més d’un mes que ha anunciat una abundant inversió a Catalunya, destinada a obrir quatre noves botigues en els pròxims mesos, modernitzar un centre i renovar les seves oficines centrals.

La cadena alemanya, a més, cada vegada compta amb més adeptes als seus productes, entre els quals destaquen les seves llets i xocolates. I ara sembla que també els seus formatges de producció nacional, que han obtingut vuit guardons de reconeixement internacional pels seus formatges de producció nacional en els World Cheese Awards (WCA) i en els International Cheese & Dairy Awards (ICDA).

Els formatges premiats són de les seves marques pròpies Roncero, Deluxe i de la seva selecció ‘premium’ ‘La Formatgeria de Lidl’, segons informa la companyia en un comunicat.

Peces

Les peces en qüestió són la falca de formatge d’ovella trufat, el formatge d’ovella amb xili de Jalapa, el formatge d’ovella amb mojo picón, la falca d’anyenc al Pedro Ximénez, el d’ovella amb all negre, el formatge d’ovella amb oliva negra Deluxe, la falca de barreja Curado Roncero, i el formatge fresc tradicional de cabra Roncero.

«Amb cada edició es reafirma el compromís de Lidl per oferir als seus clients formatges de la millor qualitat i per a tots els gustos. Els nostres clients no necessiten recórrer a establiments especialitzats que segurament els ofereixin preus poc accessibles. A Lidl, el consumidor pot trobar els millors formatges del món a preus molt atractius», ha assenyalat el director general de compres de Lidl Espanya, Miguel Paradela.