Una bona opció per netejar un sofà és recórrer a un netejador professional de tapisseries. Això sí, per a un de tres places no et cobraran menys de 80 euros. Una altra alternativa és utilitzar una vaporeta. Però no tots en tenim una casa. Per això, et mostrem un truc perquè el sofà et quedi com nou utilitzant dos productes de neteja que de segur que tens a la cuina.

La 'tiktoker' @aliciatwin té més de 69.000 seguidors a la xarxa social que miren amb interès els trucs d'ordre i neteja que comparteix. El de com netejar el sofà i que quedi com nou ha triomfat. Només necessites dos productes que tots tenim a casa: vinagre de neteja i sabó de rentar els plats. Els passos a seguir són els següents: En primer lloc, barreja un vas d'aigua, un vas de vinagre de neteja i un bon raig de sabó de rentar els plats. Remena bé la barreja i amara-hi un drap net. Escorre el drap fins que estigui humit i neteja la part del sofà que t'interessi. Posteriorment, humiteja un altre drap net, però aquesta vegada amb aigua temperada. Embolica'l a la tapa d'una olla i fes-lo servir per fregar la zona que has netejat. D'aquesta manera, trauràs les restes dels productes que quedin en la tapisseria.