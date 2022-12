Fa temps que els nutricionistes criden els seus clients a fugir dels vells axiomes que només t’aprimes passant gana o matant-te a fer esport. Però tampoc volen que creguis que hi ha dietes miracle que faran que aconsegueixis en pocs dies el que no has aconseguit amb anys d’esforç.

Una dieta equilibrada, combinada amb exercici adequat i recordar que només aconsegueixes aprimar-te (o almenys només de forma segura) si al llarg de la jornada consumeixes més calories de les que ingereixes. Aquest vell axioma està cada cop més en boca dels professionals. I és que no hi ha cap altra manera. Has de gastar, movent-te, més calories de les que et fiques al cos amb el menjar, el sopar o l’esmorzar. Però especialment preocupant és el que menges a última hora del dia.

Sopar copiós o lleuger?

L’escena es repeteix jornada rere jornada. Al plegar de la feina, cervesa, i després un sopar copiós perquè s’ha acabat el dia i t’ho mereixes. Però compte, el sopar és un àpat tan important com els altres. Si menges massa tindràs dos tipus de problemes: t’engreixaràs (això és evident) i dormiràs pitjor. En aquest sentit, has de tenir equilibri i menjar amb moderació i proteïna, no només fruita i verdures.

Però hi ha una solució. Es tracta d’un truc que els experts italians porten anys recomanant: es tracta de fer un petit passeig d’uns 15 minuts després de sopar. Així aconseguiràs diverses coses.

Calories absorbides

En primer lloc et mouràs i evitaràs que les calories que acabes d’ingerir siguin absorbides com a greix pel cos. A més contribuiràs als 15.000 passos al dia que has de fer ja no per aprimar-te sinó per estar saludable com recomana l’Organització Mundial de la Salut en tots els seus informes en què alerta de l’augment de l’obesitat i les malalties relacionades. Però és que encara n’hi ha més: si després de sopar fas un petit passeig contribuiràs a millorar la digestió amb el cos movent-se i aprofitaràs el moment en què el cos és més receptiu a cremar calories.

Tanmateix, tal com ha explicat a ‘The conversation’ el professor de fisiologia clínica de l’exercici a la Universitat d’East London Jack McNamara, es pot incrementar cremar calories quan es camina si es fa al revés, és a dir, si en comptes de caminar cap endavant es va cap enrere. Això és degut, entre altres coses, a l’esforç que ha de fer el cervell per concentrar-se i coordinar els moviments de caminar cap enrere. Per això, McNamara assegura que la despesa d’energia al caminar cap enrere és gairebé un 40% més que al caminar a la mateixa velocitat cap endavant.

Canvis posturals

A més, hi ha altres beneficis de caminar o córrer cap enrere: els canvis posturals fan que s’utilitzin més els músculs que sostenen la columna lumbar, cosa que suggereix que caminar cap enrere podria ser un exercici particularment beneficiós per a les persones amb dolor lumbar crònic.

Per descomptat, és recomanable començar a caminar cap enrere en un espai acotat i lliure d’obstacles, per evitar cops i caigudes.