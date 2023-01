La rebaixa de l’IVA aprovada pel Govern fa una mica més d’una setmana s’ha fet efectiva aquest dilluns amb dubtes dels consumidors, que no creuen que una reducció tan petita del preu els ajudi gaire i que desconfien de la mesura, ja que creuen que els supermercats acabaran quedant-se amb aquesta rebaixa i que els preus s’estancaran o, el que és pitjor, continuaran pujant.

També hi ha una petició generalitzada que la decisió de l’Executiu de Pedro Sánchez de rebaixar del 10% al 5% l’IVA de pastes i olis i la supressió de l’IVA en pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals s’hauria d’estendre també a carns i peixos.

Però no ha sigut fins aquest dijous quan s’ha demostrat que, efectivament, és cert el temor dels compradors que algunes grans cadenes de distribució d’aliments absorbissin aquesta rebaixa i pugessin preus.

Irregularitats

En concret, l’organització Facua-Consumidores en Acción ha trobat irregularitats en vuit cadenes: Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona. I els ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per no repercutir la rebaixa de l’IVA en tots els aliments afectats per la mesura anunciada la setmana passada pel Govern.

En concret, l’associació ha revisat l’evolució d’un total de 676 preus a Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona del 30 de desembre al 3 de gener i ha detectat que en 52 casos no s’ha aplicat una baixada en el preu equivalent a l’IVA.

D’aquests 52 productes, 34 tenen el mateix preu que al finalitzar l’any, 11 no han aplicat la totalitat de la rebaixa fiscal i set són fins i tot més cars.

L’associació de consumidors recorda que els establiments no poden apujar els preus dels aliments afectats per la baixada de l’IVA almenys fins que s’acabi l’abril, termini en què s’ampliarà dos mesos més si l’IVA subjacent del mes de març no està per sota del 5,5%. Només seran legals les pujades justificades en increments de costos.

Els que més apugen preus

Segons Facua, el percentatge d’irregularitats oscil·la entre el baixíssim 1% de Mercadona i Hipercor i el 17% de Dia, seguit del 10% de Carrefour. D’aquesta manera, el major nombre d’anomalies s’han detectat a Dia –14 irregularitats en 81 preus comparats, nou casos per arrodoniments a l’alça–, seguit per Carrefour, on, dels 113 preus analitzats, en 11 casos no s’ha repercutit la baixada de l’IVA.

A continuació, Eroski, amb vuit preus incorrectes del total de 92 d’avaluats, mentre que a Alcampo s’han trobat sis preus amb irregularitats dels 96 analitzats, en dos casos per arrodoniments a l’alça.

A Lidl també s’han detectat sis preus més alts del que haurien de ser amb la rebaixa de l’IVA d’un total de 70 productes comparats. Per la seva banda, a Aldi s’han denunciat cinc casos dels 64 avaluats. A Hipercor, només un preu inflat del total de 76 productes als quals s’ha realitzat el seguiment, mentre que a Mercadona també han trobat una sola irregularitat detectada entre els 84 aliments on s’ha comparat el preu de finals de desembre amb l’actual.

El benefici, per al supermercat

Segons l’informe, en la majoria dels casos les irregularitats detectades consisteixen a cobrar als consumidors el mateix import que abans de la baixada de l’IVA, de manera que augmenta el marge de benefici per a l’establiment.

Facua també ha detectat que hi ha productes en què el preu de venda al públic és fins i tot superior al de dies previs a l’entrada en vigor de la mesura. I hi ha casos també en què la baixada és inferior a la que s’hauria d’aplicar si es repercutís totalment la baixada de l’IVA. Entre ells, l’organització de consumidors ha detectat pràctiques incorrectes de l’arrodoniment a l’alça d’un cèntim quan en realitat haurien de ser a la baixa.