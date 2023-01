Amb els termòmetres baixant fins als -7 graus al Bages aquest divendres i la previsió que el fred ens acompanyi encara uns dies més, almenys fins a final de mes, es aconsellable prendre un seguit de mesures per evitar que les glaçades danyin les instal·lacions d'aigua. Així ho explica l'empresa Aigües de Manresa, que proposa aquests consells:

Abriga i aïlla els comptadors , sobretot si són individuals (com a cases als quatre vents i adossades). Pots fer-ho amb fibra de vidre, llana de roca, porexpan, paper de diari o qualsevol altre material aïllant.

, sobretot si són individuals (com a cases als quatre vents i adossades). Pots fer-ho amb fibra de vidre, llana de roca, porexpan, paper de diari o qualsevol altre material aïllant. Si la instal·lació de comptador no està ben aïllada o preveus que el fred el pugui afectar (per exemple si es troba en una cara nord en una zona elevada), durant la nit, deixa una aixeta oberta amb un fil d’aigua. D’aquesta manera podrem evitar la congelació de la xarxa domèstica. Per evitar el malbaratament d’aquesta aigua, pots recollir-la a la banyera o en cubells per donar-li un altre ús.

D’aquesta manera podrem evitar la congelació de la xarxa domèstica. Per evitar el malbaratament d’aquesta aigua, pots recollir-la a la banyera o en cubells per donar-li un altre ús. Si no has d’utilitzar l’aigua durant un llarg període de temps, tanca la clau de pas i buida les canonades.

Què fer si una canonada es rebenta

Si tot i seguir les recomanacions alguna canonada es rebenta pel fred, tanca ràpidament les claus de pas i avisa un instal·lador autoritzat perquè repari l’avaria. Si no pots tancar l’aigua o l’avaria és al comptador, cal avisar Aigües de Manresa (900 55 55 22), que també detalla que és important no forçar les claus de pas.

I si la canonada o el comptador s’han congelat, però no han rebentat, cal esperar a que les temperatures tornin a pujar i es desglaci la instal·lació. Una altra solució pot ser projectar-hi aire calent.

Un cop passat l’episodi de gelades, és important revisa les instal·lacions interiors per comprovar que no hi ha cap fuita.