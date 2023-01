La guru de l’ordre, Marie Kondo, continua esprement el llimoner i ha publicat un nou llibre en el qual presenta un nou mètode per organitzar els espais de manera eficient. Malgrat garantir «un estil de vida ideal», la reina de l’estil de vida japonès ha baixat de la perfecció que l’ha aixecat al cim mediàtic i ha reconegut que l’ordre a casa seva ja no és una prioritat per a ella. «M’he donat per vençuda», afirma.

Kondo admet que tenir una casa ordenada i minimalista és molt complicat amb la maternitat. «Està desordenada, però sento que la forma com passo el meu temps és la correcta en aquesta etapa de la meva vida», va dir a través d’un intèrpret en un seminari web a ‘The Washington Post’.

Canvi de vida, canvi de mètode

L’experta detalla que la seva vida va experimentar un «gran canvi» després de tenir el seu tercer fill el 2021. Abans defensava portar calma i felicitat a les coses quotidianes. És cert que no ha canviat l’argument, però hi afegeix matisos. «L’espai perfectament organitzat no és realista». «Fins ara era una netejadora professional, així que he fet tot el possible per mantenir casa meva ordenada en tot moment. Però m’he adonat que per mi el més important és disfrutar del temps amb els meus fills», desgrana.

Kondo es va convertir en un fenomen internacional el 2019 amb el llançament de la seva sèrie de telerealitat de Netflix ‘Tidying Up’. En aquella sèrie ajudava persones a netejar casa seva. L’organitzadora es va fer famosa, entre moltes altres coses, per la seva manera de doblegar la roba de forma vertical per no desordenar el calaix o l’armari a l’agafar una peça.

Ara, en canvi, rebaixa les expectatives i anima tothom a «crear les seves pròpies rutines basant-se en el que els faci feliços». Com bona guru, ofereix 125 exemples fotogràfics en els quals inspirar-se. Això sí, comenta que la majoria no els aplica a casa seva.