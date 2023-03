L’enciam constitueix la base d’un dels menjars per excel·lència en les dietes: les amanides. Hi ha persones que, per qüestió de temps o comoditat, es decanten per comprar aquest aliment ja envasat. No obstant, per molt sa i net que sembli aquest producte en bosses amaga un gran perill i pot resultar molt menys saludable del que pensaves.

Una fulla és suficient Segons un estudi realitzat per la Universitat de Leicester (Regne Unit), amb tan sols un mínim dany en unes quantes fulles de la bossa, es pot estimular d’una gran manera l’aparició del bacteri de la salmonel·la, el qual provoca una intoxicació alimentària en l’enciam envasat. A més, aquest mateix estudi ha esbrinat que els sucs procedents de les fulles en mal estat, multipliquen el creixement d’aquest virus (que pot provocar febre alta, diarrea i vòmits) fins a 2.400 vegades, Per aquesta raó, Primrose Freestone, doctora del Departament d’Infecció, Immunitat i Inflamació de l’esmentada universitat, ha declarat en una revista especialitzada anomenada ‘Applied and Environmental Microbiology’ (que ha recollit el ‘Daily Mail’) que els cultivadors han de mantenir al peu de la lletra els estàndards de seguretat alimentària. A més, també adverteix que s’ha de consumir l’aliment al més aviat possible una vegada s’obri, ja que a partir d’aquell moment els bacteris es propaguen encara més ràpid, fins i tot quan estan refrigerats.