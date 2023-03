Regió7 posa en marxa una nova promoció per als seus subscriptors i lectors. Es tracta d’un tallacabells i depiladora corporal sense cable que garanteix una gran precisió de tall.

Es tracta d’una màquina dissenyada no tan sols per tallar cabells, sinó també per perfilar la barba, afaitar i rasurar el pèl corporal gràcies als set accessoris intercanviables.

Per aconseguir el resultat desitjat en cada moment, el tallacabells inclou: dues rasuradores, una afaitadora, un accessori especial per al nas, un altre per a les orelles i celles, una guia de tall multiposició de 0 a 10 mm i una altra, de 3 a 15 mm.

La versatilitat no és l’únic avantatge del producte. Es pot fer servir fins a 60 minuts sense necessitat d’endollar-lo i, una vegada s’acabi la bateria, es pot recarregar en només dues hores gràcies al seu cable USB inclòs. Un indicador lluminós avisa quan el dispositiu ja està completament carregat.

Les fulles són d’acer inoxidable d’alta resistència que proporcionen una gran precisió en el tall. El tallacabells inclou una pinta i un oli lubricant per a les fulles.

Per facilitar la neteja de l’aparell, disposa de capçals extraïbles. A més, es poden netejar les fulles amb el raspall de neteja inclòs i esbandir-les amb aigua. L’aparell disposa del certificat IPX5 de resistència a l’aigua.

Els subscriptors del diari Regió7 poden adquirir el tallacabells i depiladora corporal al preu de 34,90 euros, i els lectors ho poden fer per 36,90 euros.

El tallacabells i depiladora corporal ja es pot obtenir a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 18 h (divendres tarda, tancat).