Una nevera o frigorífic és un electrodomèstic que s’utilitza per conservar aliments i begudes a baixes temperatures per evitar el seu deteriorament i prolongar la seva vida útil. Però hi ha vegades en què les neveres deixen de funcionar correctament i no refreden. Un dels motius pot ser que estigui encallat l’orifici de drenatge de condensats. Si fos això, desembussar-lo és molt fàcil:

Desconnecta la nevera del corrent elèctric i treu tots els aliments i begudes de l’interior. Localitza l’orifici de drenatge de condensats. Aquest orifici sol estar ubicat a la part posterior de la nevera, a prop del fons, i pot estar cobert per una tapa o coberta de plàstic. Retira la tapa o la coberta per accedir a l’orifici de drenatge. Neteja l’orifici de drenatge amb un bastonet per a les orelles, un hisop de cotó. També serveix un llapis, un bastonet xinès o un raspall per eliminar qualsevol obstrucció o acumulació de brutícia. Si l’orifici de drenatge continua obstruït, pots utilitzar un cable de filferro per desbloquejar-lo. Insereix l’extrem del cable a l’orifici i fes-lo girar suaument per desobstruir-lo. Un cop l’orifici de drenatge estigui net, torna a col·locar la tapa o la coberta i endolla la nevera al corrent elèctric. Neteja l’interior de la nevera amb una solució d’aigua i vinagre per eliminar la possible mala olor que hagi quedat. Seguint aquests passos s’hauria de desembussar l’orifici de drenatge de condensats de la nevera. Convé fer-ho regularment i sempre que estigui embassat per evitar que es torni a obstruir en el futur.