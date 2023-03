Cada vegada és més comú que les persones que van al gimnàs i tracten de guanyar massa muscular s'ajudin de suplements proteics. Per això, productes com la creatina estan cada vegada més normalitzats en el sector fitness. Aquest àcid orgànic nitrogenat és present en el cos humà i es produeix de manera natural a partir d'aminoàcids en el ronyó i el fetge.

Malgrat que els seus beneficis estan demostrats científicament, són molts els rumors o creences populars sobre els suposats perjudicis de prendre aquesta substància. Igualment, com amb molts altres suplements, els efectes positius o negatius de la creatina estan subjectes a les dosis i la freqüència amb què es prenguin.

Dosi recomanada

Tal com puntualitza Roberto Sánchez del Valle, més conegut a les xarxes socials com Nufisa, la dosi de creatina que s'aconsella prendre al dia és de 0,08 grams per quilo de pes corporal. Aquesta quantitat seria equivalent a 5,6 grams diaris per a una persona de 70 quilograms, tot i que generalment els experts recomanen que sigui de voltant 3 grams. Cal destacar que moltes vegades el consum de creatina es realitza a través de suplements en pols, els quals es barregen en batuts de llet o aigua. Així mateix, atès que els seus efectes funcionen per acumulació, és important prendre-la fins i tot els dies que no s'entrena.

De totes maneres, malgrat que la ingesta d'aquest producte en quantitats que no sobrepassin les recomanades no suposa cap risc per a la salut, és important tenir en compte alguns dels seus efectes secundaris. Deshidratació, malestar estomacal i enrampades musculars, entre altres, són alguns dels símptomes que sorgeixen en patir les conseqüències indesitjades de la creatina.