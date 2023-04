Avui és un dia molt especial per a tots, sí per tots! Els petons són actes d'amor, però no només amor per la parella, també pels fills, pels pares, pels avis o pels amics. Els petons representen afecte i poden ser donats de diverses formes i en diversos moments.

Per a commemorar aquest dia, no podem deixar de banda els petons del món cinematogràfic. El 1896 es va poder veure el primer petó de la història del cinema amb el curtmetratge 'The Kiss', d'W.Heise, el 1927, 'Wings' d'W.A.Wellman va captivar al públic amb el primer petó LGTBIQ i el 1939, Rhett Butler i Escarlata O'Hara es van fer un petó d'amor irresistible a la pel·lícula 'Lo que el viento se llevó'. Als 80, 'Superman', 'Oficial y caballero' o 'Dirty Dancing' van ser de les pel·lícules on els petons d'amor van destacar per la seva sensualitat. I als anys 90 amb el cinema d'amor incondicional, van aparèixer escenes que van posar els pèls de punta a tots els seus teleespectadors, 'Ghost', 'Pretty Woman', 'Lazos ardientes' o 'Titanic'. 'But I'm a cheerleader' o 'Crueles intenciones' van apostar i van reivindicar l'amor LGTBIQ, de nou. L'amor no entén de races, colors o sexes Acció a Manresa per reivindicar els drets LGTBIQ+ aquest Diumenge de Rams Els petons han de ser afectius, passionals, actius, divertits, curiosos... La percepció que pots tenir dependrà dels teus sentiments envers la persona a qui beses. Hi ha molts tipus de petons, vols descobrir quins són els més recurrents? Els petons més habituals que ens poden fer Petó d'àngel : aquest petó es fa al front i demostra amor , admiració i protecció envers l'altra persona. Aquest tipus de petó es dona a la parella , als fills , als pares o als avis .

Petó en el coll: demostra atracció física o amor. El podem fer per demostrar desig sexual o per demostrar amor als nostres fills, fent-los divertits. El significat dependrà del receptor del petó. Així doncs, aprofiteu per fer molts petons i fer sentir emocions positives als vostres amics, familiars o parella. Fer petons estimula i redueix malalties, millora l'envelliment, incrementa la seguretat i l'autoestima, et fa cremar calories, millora l'estat d'ànim, demostra compatibilitat sexual i redueix la tensió arterial, entre altres. Encara necessites més raons per fer un petó?