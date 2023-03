L'actor manresà i drag-queer Blau Piqué farà aquest Diumenge de Rams una performance a Manresa per reivindicar els drets dels transvestits i les persones transsexuals. Ho farà recreant la figura d'un Jesucrist transvestit portant la creu amb l'objectiu de visibilitzar "la càrrega i el dolor del col·lectiu".

L'acció reivindicativa es durà a terme el matí de Diumenge de Rams, coincidint amb la celebració de la Festa del Banderer i la desfilada dels Armats de Manresa, i recorrerà el centre de la ciutat. Sortirà de la Ben Plantada a les 9 hores i pretén arribar a la plaça Major a 2/4 d'11, després de passar pel Passeig Pere III, la Muralla del Carme, la plaça Europa i el carrer Sobrerroca.

En declaracions a Regió7, Piqué ha assegurat que l'objectiu d'aquesta performance, que ha batejat com a "Penitència travesti" és "visibilitzar la violència que encara viuen les persones trans i transvestits, tant a escala institucional com social, i l'augment de casos de suïcidis de persones que formen part del col·lectiu".

Com a sortida al rebuig social, moltes persones trans consideren que el suïcidi és l'única solució. Per això, el 55% del col·lectiu admet que ha intentat suïcidar-se (el 57% en dones trans), segons dades de l'estudi 'Suicidality Disparities Between Transgender and Cisgender Adolescents'. La taxa de suïcidi entre menors trans i no binaris (identitat de gènere ni masculina ni femenina) és del doble que entre els menors cis (la identitat de gènere dels quals i sexe coincideixen).

Així mateix, la difícil situació a la qual s'enfronten, la incomprensió social, la dura decisió que implica canviar de sexe o identitat o la discriminació colpegen la salut mental del col·lectiu. Així, el 45% de les persones trans reconèixer passar la meitat del temps amb descoratjament o depressió (el 17% durant tot el dia). En el conjunt del col·lectiu LGTBI, el 25% admet estar deprimit més de la meitat del seu temps i el 7% durant tota la jornada.

Dia de la visibilitat trans

Precisament, aquest divendres s'ha celebrat el Dia Internacional de la Visibilitat Trans. A Manresa, el consistori ha penjat la bandera del col·lectiu al balcó de l'Ajuntament per commemorar l'efemèride i reivindicar els drets i la igualtat de les persones trans. Piqué aplaudeix l'acció, però matisa que "s'ha de continuar ficant pressió a les institucions perquè moltes vegades falta informació i personal" i, en conseqüència, "la resta de l'any el col·lectiu queda força invisibilitzat".

L'agenda per Setmana Santa a Manresa

A banda de la performance del manresà, aquest Diumenge de Rams, dia 2 d'abril, al matí, tindrà lloc la Festa del Banderer, amb el relleu de Joan Lladó i Casals com a capità manaia per Carles Marquès i Soranells. La festa constarà d'una desfilada dels Armats de Manresa pels carrers de la ciutat. A les 8 del vespre es farà la Processó del Silenci, recuperada l'any passat, després d'haver-se perdut el 1968, i que van fer possible uns 120 participants. La sortida serà de la basílica de la Seu amb la participació de l'Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de Portants del Sant Crist, la Venerable Congregació de la Verge dels Dolors i els Armats de Manresa. Al maniple dels Armats hi haurà tres o quatre dones llanceres.

El 7 d'abril, tindrà lloc la Processó del Divendres Sant, amb l'exposició de passos a les 10 del matí. A les 11 del matí es farà el solemne Via Crucis a la Seu, organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè i Cos de Portants del Sant Crist. A les 6 de la tarda, el Ball de la Dansa de la Mort a la plaça de Sant Domènec, el trasllat del pas del Natzarè a la Seu i el Ball de Moixiganga del Casal Cultural Dansaires Manresans. A 2/4 de 7 de la tarda, la presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana, a Sant Domènec. A 2/4 de 8 del vespre, el Ball de la Moixiganga vora l'entrada a la Seu, i a les 8, l'arribada de la formació dels Armats a la basílica, l'avís al temple del Capità Manaia, l'obertura del temple i la sortida de la processó, que és una escenificació que es va fer l'any passat per primera vegada.