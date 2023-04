La maduixa és una fruita rica en minerals i vitamines que es consumeix en batuts, com a postres amb nata i en refrescants amanides. La temporada de maduixes va de febrer a juny, moment en el qual se'n recomana el consum per gaudir de tot el seu sabor i propietats.

Lamentablement, les maduixes tenen una part més fosca. Són sucoses, presenten un color molt cridaner i desprenen un aroma suau i deliciós... però, també és la fruita amb més pesticides. Per això, és molt important aprendre a desinfectar-les correctament, i així gaudir d'aquest menjar sense que suposi un risc per a la salut.

Les fruites com les maduixes, el préssec, el raïm o les cireres s'han de rentar abans de ser consumides. Això no obstant, no sempre es fa de la manera correcta. Normalment, se sol pensar que amb una mica d'aigua és suficient, però no és el mateix eliminar les restes de brutícia de la fruita que eliminar els microorganismes i pesticides nocius que es troben a la superfície.

Com has de rentar les maduixes

El primer que cal fer per desinfectar les maduixes és rentar-se les mans. No serveix de res aquest truc si es manipula la fruita amb les mans brutes, ja que aquestes poden transferir microorganismes a les peces i fer malbé tot el procés.

Un cop tinguem les mans netes, es procedirà a rentar les maduixes amb dos productes que tothom té a casa seva, i que destaquen per ser multiús: el vinagre i el bicarbonat de sodi.

El vinagre, un poderós aliat

El vinagre és un producte que té infinitat d'usos, sobretot per a la neteja de la llar. Com que és un poderós desinfectant natural, quina millor manera de netejar les maduixes que amb vinagre. Per fer-ho, cal barrejar tres tasses de vinagre i una tassa d'aigua, posar les maduixes en remull durant 5 minuts, esbandir-les després amb aigua freda i, finalment, assecar-les amb paper de cuina. Per acabar amb el procés, les hem de passar sota l'aixeta amb aigua freda.

Bicarbonat de sodi per eliminar pesticides

Una altra bona opció per eliminar els pesticides de les maduixes és el bicarbonat de sodi. El procés és molt senzill, només cal introduir les maduixes en un colador i posar-les en remull amb aigua freda, per tal d'eliminar les restes de brutícia, per després introduir-les en un recipient amb una culleradeta de bicarbonat i dues tasses d'aigua. Igual que el truc del vinagre, es deixaran reposar 5 minuts per en acabat esbandir-les amb aigua freda.