Hi ha un distintiu clar que demostra si has complert amb l’ITV –Inspecció Tècnica de Vehicles-: el clàssic adhesiu visible als vidres dels cotxes. Aquest distintiu indica si, a l’hora de revisar el teu vehicle a temps, es considera que compta amb tot el necessari per continuar circulant. Tenir un cotxe sol requerir d’un important desemborsament econòmic cada cert temps.

A les despeses comunes com el canvi de l’oli, la gasolina o les revisions periòdiques se’ls uneix l’arranjament de les avaries puntuals que poden sorgir. Mantenir el cotxe en un estat òptim t’ajudarà a conduir de manera segura i passar posteriorment les inspeccions a la primera.

En un primer moment l’ITV es portava a terme amb l’única intenció d’assegurar la circulació per carretera, però ara resulta fonamental també comprovar les emissions. Els encarregats de portar a terme la revisió sempre tenen en compte una sèrie d’aspectes bàsics a què hauràs de prestar més atenció abans d’acudir a la cita. Si et preguntes quin és el preu que hauràs de pagar per passar l’ITV, dependrà del lloc on la passis i les característiques del vehicle. Això sí, totes compten amb un suplement de 4,18 euros per la taxa de la DGT.

Per tant, si vols estalviar-te els costos addicionals i pagar-ho tot d’una vegada, has d’estar atent als problemes més comuns que sol registrar la Inspecció. Tingues en compte que no només existeixen els errors greus, sinó que també pot constar en l’esmentada revisió un error lleu. En el cas de detectar una fallada del primer tipus no se’t donarà l’apte, però els de segon tipus sí, tot i que has de posar-hi solució al més aviat possible.

En cas que hagis passat la inspecció, se t’atorgarà l’adhesiu a tall de certificat, el «Distintiu d’Inspecció Tècnica Periòdica del Vehicle». És coneguda com a V-19 i haurà de ser col·locada en llocs ben visibles –als vehicles amb parabrisa és a l’angle superior dret d’aquest. Molts es preguntaran si realment és necessari enganxar-la o si simplement n’hi haurà prou amb portar-la a sobre.

La resposta és que sí que és obligatori col·locar-la i té la mateixa rellevància que la resta de documents del vehicle. La normativa respecte a això està inclosa en el reial decret 2822/1998 del 23 de desembre. En cas de no portar-la, la multa podrà ascendir fins als 100 euros.