El llorer s’ha utilitzat durant mil·lennis com a espècia a la cuina i com a remei natural per a moltes malalties. Originari del Mediterrani, el llorer és una planta perenne de fulles brillants i ovalades que desprèn una olor característica. Hi ha moltes varietats de llorer, però totes tenen nombrosos beneficis per a la salut.

Un dels beneficis més coneguts del llorer és el seu efecte digestiu. De fet, les fulles de llorer contenen una sèrie de compostos volàtils que ajuden a estimular les secrecions gàstriques, i a millorar la digestió i evitar la inflor i les flatulències. A més, el llorer conté substàncies que poden ajudar a reduir la inflamació intestinal i prevenir problemes com la síndrome de l’intestí irritable. Però el llorer no és només un remei per als problemes estomacals. La planta és també un potent antioxidant, gràcies a la presència de flavonoides i altres substàncies beneficioses. Els antioxidants ajuden a protegir les cèl·lules del nostre cos dels danys causats pels radicals lliures, que poden provocar un envelliment prematur i una sèrie de malalties cròniques com el càncer i les malalties cardiovasculars.

Han demostrat la seva eficàcia com a remei natural contra la tos, la bronquitis i altres problemes respiratoris. La planta conté una sèrie de compostos amb propietats expectorants i antiinflamatòries, que ajuden a descongestionar les vies respiratòries i a reduir símptomes com la congestió i la fatiga. Però els usos del llorer van més enllà. La planta és també un antiinflamatori natural, que pot ajudar a reduir el dolor i la rigidesa muscular. De fet, el llorer s’ha utilitzat en algunes cultures com a remei per a l’artritis i altres afeccions musculoesquelètiques.

A més, el llorer s’ha utilitzat tradicionalment per millorar la salut de la pell i els cabells. La planta conté una sèrie de substàncies beneficioses, com ara àcids grassos i vitamines, que poden ajudar a prevenir l’envelliment prematur de la pell i la caiguda dels cabells. A més, el llorer es pot utilitzar com a remei contra la sequedat i la picor del cuir cabellut.

Com es pot obtenir el màxim benefici d’aquesta planta?

Per obtenir els màxims beneficis del llorer, es pot utilitzar la planta de diverses maneres. A la cuina, el llorer s’utilitza com a espècia per aromatitzar salses, guisats, sopes i altres plats. Per als refredats i la tos, es pot preparar una decocció fent una infusió amb les fulles de llorer, col·locant-les en aigua bullint durant uns minuts, després colant-ho i bevent el líquid calent.

En cas de dolor articular o muscular, l’oli essencial de llorer es pot utilitzar per fer massatges a la zona afectada. D’aquesta manera, les propietats antiinflamatòries de la planta actuaran directament sobre la zona adolorida. En general, el llorer és una planta molt versàtil amb múltiples beneficis per a la salut humana. Tot i que molts l’han utilitzat durant segles en diverses cultures, la ciència moderna encara ara està començant a comprendre les propietats beneficioses del llorer. No obstant, és important tenir en compte que el llorer pot interactuar amb alguns medicaments i no es recomana a les dones embarassades. Abans d’utilitzar el llorer com a remei natural, sempre és convenient consultar el metge.

Tot i que sembli una bogeria, deixar el llorer a sota del coixí beneficia el nostre organisme. No parlem de dormir amb les fulles de llorer, sinó de deixar-les allà sota durant les hores que no estiguem ajaguts. Quan arribi l’hora de dormir, simplement retira-les i descansa amb comoditat.