Per aconseguir roba de colors brillants, intenta utilitzar fulles de llorer a la rentadora. Les fulles de llorer solen associar-se amb la cuina, ja que s'utilitzen com a aromatitzant en molts plats. Però aquestes mateixes fulles també són un veritable recurs per a altres tasques de la llar. Avui, per exemple, t'expliquem com utilitzar-les igual que ho feien les nostres àvies, a la bugada perquè els colors s'adhereixin als teixits i la roba brilli.

Com bé saps, la roba de color tendeix a perdre la seva tonalitat original si la rentes freqüentment. Per evitar-ho, no cal fer servir tints ni productes nocius, només cal mirar a l'armari i utilitzar el llorer, una planta que ha estat panacea i símbol de victòria des de l'Antiguitat.

El poder del llorer resideix en el contingut natural de saponines, agents tensioactius que ajuden a eliminar les taques i la brutícia dels teixits. Les saponines també fan que els colors siguin més vius i brillants. Per això, afegir fulles de llorer al cicle de rentat de la rentadora pot ajudar a revifar els colors i fer que la roba torni a semblar nova.

Com puc utilitzar les fulles de llorer per donar vida a la roba de color?

Per obtenir els millors resultats, posa aigua en un cassó i posa-la a bullir amb 4 cullerades plenes de bicarbonat sòdic i 10 fulles de llorer. Bull la barreja durant uns 20 minuts, fins que les fulles de llorer alliberin l'oli que fixa els colors a la roba.

Apaga el foc, deixa refredar la barreja, aboca-la en un recipient on puguis deixar la roba en remull, posa-hi les peces i espera fins l'endemà, quan hauràs de renta la roba a màquina com de costum.

Si prefereixes utilitzar les fulles de llorer directament a la rentadora, agafa una bossa de tela, posa-hi a dins 4 cullerades de bicarbonat sòdic i 10 fulles de llorer, tanca la bossa, col·loca-la dins del tambor i inici la rentada a 30 graus com a mínim. Ara ja coneix el secret d'una bugada més brillant i lluminosa. Prova a utilitzar fulles de llorer la propera vegada que posi la roba de color a la rentadora i gaudeixi dels sorprenents resultats.

Altres beneficis del llorer

El llorer, originari de la zona Mediterrània, ha exercit rols crucials tant a la cuina com a la medicina natural durant mil·lennis. Aquesta planta perenne, amb les seves fulles brillants i ovalades que desprenen un aroma molt característic, ofereix una gran varietat de beneficis per a la salut, que l'ha consolidat com una espècia valuosa i un remei natural. Un dels beneficis més reconeguts del llorer se centra en el seu efecte digestiu. Les fulles contenen compostos volàtils que estimulen les secrecions gàstriques, millorant la digestió i prevenint la inflor i les flatulències. Així mateix, les seves propietats antiinflamatòries han demostrat ser efectives contra problemes intestinals com la síndrome de l'intestí irritable.

A més de les seves contribucions al sistema digestiu, el llorer destaca com un potent antioxidant, gràcies als flavonoides i altres substàncies beneficioses que conté. Aquests antioxidants protegeixen les cèl·lules del cos contra els radicals lliures, ajudant a prevenir l'envelliment prematur i diverses malalties cròniques.

El llorer també ha demostrat ser eficaç com a remei natural per a problemes respiratoris com la tos i la bronquitis. Els seus compostos expectorants i antiinflamatoris aclareixen les vies respiratòries, alleujant la congestió i la fatiga. A més, el seu ús s'estén a l'àmbit musculoesquelètic, on actua com un antiinflamatori natural, reduint el dolor i la rigidesa muscular, fins i tot sent utilitzat en algunes cultures per tractar afeccions com l'artritis.