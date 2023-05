La canyella, la vainilla o la farigola són tres de les múltiples opcions d'espècies aromàtiques de les quals fem ús per a cuinar o per usar com a olis essencials aromàtics. Les seves propietats són tan favorables pel nostre organisme que el seu ús es fa essencial en la nostra vida quotidiana.

La canyella desprèn una olor molt dolça i pot fer que la teva casa olori molt i molt bé, alhora que, t'aporta altres beneficis si la consumeixes en postres o en els teus àpats.

Per aconseguir que la teva casa olori perfectament has de seguir aquests passos:

Xopa un drap o un tovalló amb oli essencial de canyella Obre l'aspirador i posa a dins la bossa, el drap humit d'oli de canyella Passa l'aspirador per totes les teves estances

Ara, la teva casa farà una olor dolça durant tot el dia. L'aromateràpia és una bona opció per relaxar-te i aconseguir un nivell òptim de benestar. A part d'utilitzar la canyella, també pots utilitzar altres olis essencials per a fer el mateix procediment i aconseguir un benestar aromàtic per a la teva llar i per al teu organisme.

Les propietats de la canyella són diverses, tal com ja s'ha esmentat anteriorment, però vols conèixer encara més propietats?

La canyella s'extreu de l'arbre perennifoli Cinnamonum verum, el qual té un munt de beneficis per l'organisme. Destaca pel seu contingut en calci, ferro, zinc, seleni, potassi, vitamines B6, C, A, B8, magnesi, fòsfor, fibra i carbohidrats.

Els beneficis per la salut del consum de canyella:

Redueix el nivell de glucosa en sang

Enforteix els ossos

Ajuda a la digestió

Es fa servir com a relaxant muscular

Combat l'insomni

Regula els cicles menstruals

Regula la diabetis

És afrodisíac

Quan la canyella es fa servir per a temes mèdics, com per reduir la glucosa en sang o per a la diabetis, per exemple, el més recomanable és acudir al metge de referència perquè ens faci una recomanació ajustada al nostre perfil i així evitar qualsevol problema que se'n pugui derivar.