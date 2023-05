Una alimentació saludable és la que permet que obtinguis els nutrients i energia necessaris, de manera equilibrada i variada, donant prioritat als aliments frescos i moderant el consum de processats, sucres afegits, greixos saturats i sodi. La teoria és clara. El que és difícil, moltes vegades, és la pràctica. Alimentar-se de manera saludable està condicionat, sovint, per barreres geogràfiques –no hi ha una botiga d'alimentació a prop– o econòmiques, també per desconeixement i fins i tot desinterès a seguir uns hàbits alimentaris saludables. Aquestes són les barreres que Grupo Dia vol enderrocar amb Menjar millor cada dia, un programa per contribuir a mitigar aquestes barreres i facilitar que una alimentació de qualitat estigui a l'abast de tothom.

La iniciativa, present als quatre països on opera Dia (Espanya, l’Argentina, el Brasil i Portugal), té com a objectiu que totes les persones, sense importar on visquin o el seu pressupost, puguin accedir a aliments variats i de qualitat i facilitar un canvi d’hàbits d’alimentació a tots els que hi estiguin interessats. La companyia és plenament conscient que l'alimentació i el benestar personal sempre van de la mà, però al mateix temps no sempre és senzill seguir una alimentació equilibrada.

"Per a Dia l'accessibilitat a una alimentació saludable és més que una prioritat, és la nostra causa social", afirma Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia. “Dia és més que un servei essencial, és un veí més, i gràcies a la nostra proposta de valor única i la força de la nostra capil·laritat, tenim l'oportunitat i la responsabilitat de dirigir el nostre treball cap a un objectiu amb un impacte real a la societat: facilitar que totes les persones puguin menjar millor cada dia”, afegeix.

Com podem menjar millor cada dia?

Les raons per les quals s'opta per un tipus d'alimentació o un altre són molt variades i, sovint, es veuen condicionades per diferents factors que comprometen seguir una alimentació saludable. Aquesta realitat és transversal als quatre països on opera Dia i es tradueix en dues tensions comunes: l'obesitat i la desnutrició. Les dades així ho mostren: a Espanya el 18% de la població pateix obesitat o excés de pes, un percentatge que el 2030 es preveu que superi el 29% de la població. A l'altre extrem, veiem que sis milions de persones pateixen pobresa alimentària a Espanya. Aquestes xifres es repeteixen, i fins i tot se superen als altres tres països on opera Dia: Portugal, el Brasil i l’Argentina.

Per comprendre millor aquestes problemàtiques, Dia ha impulsat en aliança amb la Universitat de Saragossa i altres ‘partners’ acadèmics, una sèrie d'estudis on han trobat un punt de connexió clau: un cop garantit l'accés a l'alimentació (geogràfic i socioeconòmic), el coneixement és el punt diferencial perquè una persona pugui seguir una alimentació saludable. El programa Menjar millor cada dia incideix sobre tres aspectes:

- L'accessibilitat, que garanteix que els aliments siguin accessibles, geogràficament i econòmicament.

- La freqüència, que ajuda les persones a consolidar els bons hàbits alimentaris.

- El coneixement, per divulgar la rellevància de seguir una alimentació equilibrada.

“Aquests són els tres pilars sobre els quals creiem que s'ha de recolzar una persona que vulgui seguir una alimentació saludable. Els eixos d'accessibilitat i freqüència estan connectats amb l'estratègia de Dia als quatre països on operem i hem activat iniciatives concretes per estendre l'accessibilitat geogràfica, com és l'aliança amb La Exclusiva a Espanya”, explica Pilar Hermida, Directora de Comunicació i Sostenibilitat de Grupo Dia.

Per impulsar aquest coneixement, la companyia ha desenvolupat una estratègia de continguts de divulgació amb el suport del grup de recerca Growth, Exercise, Nutrition and Development (GENUD) de la Universitat de Saragossa. Aquests continguts, disponibles ja a tots els canals i xarxes socials de Dia España, inclouen un decàleg per seguir una dieta equilibrada, receptes fàcils i ràpides en format de vídeo i text, i altres guies i consells per donar suport a aquelles persones que optin per canviar a poc a poc els seus hàbits d’alimentació cap a una dieta saludable.

A més, per visibilitzar aquests continguts, el programa compta amb dues ambaixadores de gran impacte: la nutricionista i divulgadora científica Boticaria García a Espanya, i la xef Jimena Monteverde, a l’Argentina. Per al desenvolupament d'aquestes receptes, consells i trucs, la companyia i els investigadors de la Universitat de Saragossa han identificat una llista d'aliments d'alta densitat nutricional que, presents a l'assortiment de Dia en diferents presentacions (frescos, congelats o conservats), permeten a una persona compondre un menú saludable molt Dia: fàcil i ràpid, i a un preu assequible.

El decàleg per menjar millor cada dia