La cita electoral convocada per Pedro Sánchez en plena canícula i període vacacional de molts (el 30% dels espanyols) ens ha agafat a tots per sorpresa. Molts ja tenien vol, hotel o fins i tot festival previst... Però també n’hi ha que tenien planejat el seu propi casament, un esdeveniment que les parelles solen organitzar amb molts mesos d’antelació. No només és un dels moments més importants per als promesos, sinó també per als familiars més pròxims i amics.

El cap de setmana de les eleccions generals, del 21 al 23 de juliol, que és concretament el de la cita electoral, se celebraran a Espanya al voltant de 4.500 casaments, segons dades de Bodas.net, el portal del grup referent del sector nupcial The Knot Worldwide. Representaran gairebé el 3% del total celebrats aquest any.

Més de mig milió d’afectats

Tenint en compte que de mitjana a Espanya assisteixen a un casament 117 convidats, segons el ‘Libro imprescindible de las bodas’ (editat per aquest portal i en col·laboració amb el professor d’Esade Carles Torrecilla i Google), això es tradueix en el fet que més de mig milió d’espanyols (uns 526.000) estaran convidats a un casament durant aquell cap de setmana, per la qual cosa es podrien veure truncats els seus plans, tant per als amics i familiars com per a les mateixes parelles, especialment si els toca ser en una de les 60.000 meses electorals que es disposaran.

Te’n pots deslliurar si vas de casament?

La llei només contempla que una persona es pot deslliurar de ser en una mesa electoral si el dia de les eleccions es produeix un esdeveniment familiar: «La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars (de fins a segon grau de consanguinitat) rellevants inajornables o en els quals l’ajornament provoqui perjudicis econòmics importants».

I aquests són els requisits:

Aquesta excepció només té en consideració familiars de fins a segon grau de consanguinitat, és a dir, pares, fills, sogres, gendres, nores, avis, germans, nets i cunyats. Queden fora de menció oncles, nebots, cosins o amics.

En el cas dels amics pròxims, tenen la possibilitat de fer un informe d’excuses que es debatria entre els dies 8 i 13 de juliol, i per tant, només sabrien si hi poden acudir o no 10 dies abans de la celebració.

Que l’esdeveniment sigui el mateix dia que les eleccions. Si és el dia abans o després de les eleccions, no es considera excepció, per la qual cosa les parelles i convidats a un casament el divendres 21 o el dissabte 22 de juliol, tot i que l’enllaç tingui previst durar més d’un dia (fet més que habitual en els casaments actuals), no podran deslliurar-se’n. A més, les persones que hagin de desplaçar-se per assistir a un casament també hauran de tenir en compte això.

El 23 de juliol, 37.466.432 espanyols estan cridats a les urnes. D’aquests, 181.761 persones tindran l’obligació de passar el dia als col·legis com a part de les meses electorals i 363.522 més hi hauran d’acudir com a suplents a primera hora del matí.