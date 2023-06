Un dels electrodomèstics que més s'utilitza a les cuines, sens dubte, és el microones, ja que s'utilitza per a gairebé tot. Amb aquest aparell, es pot escalfar, descongelar o cuinar. Aquest petit electrodomèstic escalfa els aliments a partir d'ones electromagnètiques que van dirigides a les molècules d'aigua presents, fent augmentar-ne la temperatura.

En general, el microones és una eina gairebé indispensable per a les persones que han de preparar el menjar, ja que permet estalviar una gran quantitat de temps.

Moltes persones creuen que el microones pot explotar o cremar si s'introdueixen determinats objectes, però és realment així?

Què és el que no es pot ficar al microones

Que un microones pot arribar a explotar si s'introdueixen objectes de metall, ha estat una de les creences que s'ha imposat a la població al llarg dels anys, però afortunadament no és gens cert. Només cal saber que moltes de les peces de l'interior del microones són metàl·liques, encara que sí que constitueix un problema introduir objectes metàl·lics, ja que el metall actua de mirall i reflecteix les ones que l'aparell desprèn per escalfar els aliments, per la qual cosa la calor no arribarà al dinar i no sortirà calent.

A llarg termini, això afectarà el microones, perquè com que no hi ha res que absorbeixi les ones despreses, aquestes reboten tornen al punt de partida i farà que els fusibles es cremin a poc a poc.

D'altra banda, si es fa funcionar l'aparell sense cap objecte dins sera igual d'inofensiu, en un primer moment, que si s'hi introdueixen productes metàl·lics. Com passa amb el cas anterior, com que no hi ha res que absorbeixi les ones despreses, a llarg termini, es cremarà el magnetó i aquest es trencarà, deixant sense funcionar l'electrodomèstic.

Per tant, introduir objectes de metall no farà saltar pels aires el microones i els usuaris que el facin servir poden estar tranquils.