Les canonades sovint deixen anar una mala olor, això és degut a embossaments. El problema és quan aquesta olor puja al tambor de la rentadora amb la nostra roba i la deixa amb mala olor. Quan fem un rentatge esperem que la roba quedi ben neta, suau i perfumada, però el problema que hi trobem és que a través de l'entrada d'aigua i el desguàs poden arribar-hi males olors.

Per tal d'evitar que aquestes males olors puguin impregnar les nostres peces de roba, hi ha un mètode casolà, de l'àvia, de tota la vida, i a sobre, molt i molt econòmic i natural. És que ja ho deien abans i ara, cada vegada més, els remeis de les iaies són el millor que mai, abans, hi ha hagut, tant en els aspectes de la bellesa com en el del manteniment de la llar i de la cuina, entre molts altres.

Els remeis de les iaies són el millor que hi ha!

Per tal de fer front a les males olors de la rentadora el que hem de fer és posar un parell de fulles de llorer a dins el tambor. Les fulles de llorer serveixen per a cuinar i per fer desaparèixer les males olors, per exemple. Una de les característiques de les fulles de llorer és que són aromàtiques i serveixen per a fer moltíssims preparats per a millorar la salut digestiva i general del nostre cos.

Una altra alternativa per tal de deixar la roba en perfecte estat és utilitzar el percarbonat sòdic, neteja, blanqueja i higienitza la roba. Combinar les dues tècniques farà que la teva roba sembli com nova i sense additius químics per aconseguir que faci una bona olor.

L'ús del lleixiu per blanquejar la roba és una de les pitjors decisions perquè no cuides el medi ambient

Cada vegada més persones opten per utilitzar productes naturals en moltes de les seves rutines diàries, ja que l'ús de productes químics fa que el nostre cos se n'acabi ressentint igual que el medi ambient, per això cuidar-nos és importantíssim.

El bicarbonat de sodi i el percarbonat sòdic són menys agressius que el lleixiu

Per deixar la roba impecable ho podem fer amb bicarbonat de sodi, està molt utilitzat per deixar la roba en un estat òptim perquè elimina les taques més difícils i obtens un blanc impecable. El percarbonat sòdic és l'altra alternativa i només amb una culleradeta al tambor farem que la roba quedi neta, blanca i sense taques. Aquest producte es pot utilitzar en roba de color i roba blanca, també accepta aplicar-ho a tota mena de teixits, menys el lli, la seda, la llana i el cuir.

Com utilitzar el percarbonat sòdic

Posem una cullerada sopera de percarbonat sòdic a dins el tambor; si les taques són difícils de treure o tenen una mida gran podeu posar un parell de cullerades Posem la roba bruta a la rentadora Afegim el detergent que utilitzem normalment, però amb una dosi menor a l'habitual, ja que tenim un producte extra dins la rentadora La temperatura de rentatge ha d'estar als 40 graus per tal que faci l'efecte desitjat

Si a més a més, ens volem desempallegar de les males olors o volem aconseguir que la nostra roba faci una olor natural molt agradable, podem posar un parell de fulles de llorer dins el tambor, juntament amb el percarbonat de sodi, i així, aconseguirem que les nostres peces semblin com noves, per la seva netedat i bona olor.