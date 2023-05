Si has tingut una distracció en posar en marxa la rentadora i quan has tret la roba has comprovat que alguns dels teus jerseis havien perdut la seva mida original, no desesperis. Hi ha una sèrie de trucs casolans molt senzills que t'ajudaran a recuperar la seva mida d'una forma ràpida i gairebé sense invertir diners.

El primer consisteix a utilitzar condicionador. Agafa un petit gibrell, omple'l d'aigua freda i barreja un parell de cullerades soperes de condicionador. Després, introdueix el jersei i deixa-ho en remull unes 12 hores. Un cop transcorregut aquest temps, podràs comprovar com recupera la seva mida original. El truc més efectiu per recuperar el parquet i tota mena de fustes El següent truc té com a protagonista la llet. Feu una barreja d'aigua freda i un parell de gots de llet, introduïu la peça i deixeu-la en remull durant 12 hores, de dia o de nit. En recollir-la del gibrell, tornarà a tenir la talla que recordaves. També pots fer servir una barreja feta de mascareta de cabells i vinagre. Omple d'aigua un gibrell fins a la meitat i barreja-ho amb un got de vinagre i una cullerada sopera de mascareta. Quan ho hagis remogut tot, posa la peça i mantingues-la submergida durant uns 30 minuts. Després, llença la barreja i aclareix el jersei amb aigua freda perquè desaparegui l'olor de vinagre. El truc viral d'un tiktoker per fer una compra de 80 euros i que et surti gratis Una manera d'evitar que els teus jerseis preferits s'encongeixin és que els rentis sempre amb aigua freda. Però també hi ha un truc casolà que pots posar en pràctica cada cop que posis en marxa la rentadora per evitar possibles disgustos. Es tracta de tallar una llimona per la meitat i afegir la meitat del suc al caixetí del suavitzant i l'altra meitat a la del detergent, la qual cosa ajudarà a fer que els teus jerseis no s'encongeixin a la rentadora.