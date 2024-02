La paraula estalvi és una de les més utilitzades, tot i que, a la pràctica, poques persones ho poden fer. El ritme de vida: extraescolars, salut privada, oci, escoles privades, gimnàs, formació, etcètera. La veritat és que, tant les condicions com el nivell de vida han canviat moltíssim. Això ha fet que optem per pagar per serveis que tenim públics, pensant en què així aconseguirem més rapidesa o qualitat. La privatització i la capitalització són les reines del segle XXI. Així doncs, com és possible estalviar si tenim tantes despeses? Avui t'ensenyarem un truc per estalviar en la compra de casa. Aquestes despeses solen ser altes si som diverses persones en un mateix habitatge i la majoria són menors d'edat. Així doncs, pren nota, que ara estalviar, sí que és possible.