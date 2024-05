2x1 per veure Les Indòmites de la Companyia Els Carlins

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure Les Indòmites.

La Companyia Els Carlins recupera Ibsen i el fa viure al segle XXI amb “Les indòmites”. una obra de creació a partir de dues obres d’Ibsen, “Hedda Gabler” i “La dama del mar”. Deu intèrprets de la comarca seran els encarregats de fer transitar l’espectador per dues històries separades per cent trenta anys de diferència que conflueixen en un objectiu comú per part de les dues protagonistes.

Ibsen és una figura clau dins del teatre realista modern. L’autor norueg va donar veu a la dona que començava a rebel·lar-se contra la seva posició secundària a la societat i totalment supeditada a l’home, a través de personatges femenins que protagonitzen algunes de les seves obres mestres; un mirall per a les dones que començaven a reclamar els seus drets i iniciar la seva emancipació social.

Amb “Les indòmites”, la Companyia Els Carlins pren de punt de partida aquesta temàtica i juga amb els personatges i les trames que va crear Ibsen, adaptant lleument “Hedda Gabler” (1890) i versionant molt lliurament “La dama del mar” (1888), creant un muntatge teatral únic en què les dones i el col·lectiu LGTBIQ+ esdevenen protagonistes i lluiten per la seva pròpia veu, just en un moment que els drets aconseguits després d’anys de lluita pels dos col·lectius es veuen novament amenaçats en la nostra societat i en el món de la cultura.

Dissabte, 18 de maig a les 20 h i diumenge, 19 de maig les 18 h al Teatre Els Carlins de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d'atenció al públic.