Hi ha certes peces de roba que no és bona idea rentar-les a la rentadora perquè, si ho fem, correm el risc de quedar-nos sense elles, perquè es poden espatllar, o encara pitjor: poden malmetre l'electrodomèstic. A continuació recollim una llista amb alguns tipus de roba que hauries de tenir ben present a l'hora de fer la bugada.

Sostenidors

Si rentem a màquina peces amb tancaments i ganxos com són els sostenidors hi ha el perill que es quedin enganxats a altres peces delicades i les facin malbé. Una alternativa és netejar-los a mà, o a la rentadora per separat amb peces no delicades.

Peces amb veta adherent

Igual que passa amb els sostenidors, s’ha d’anar amb especial cura si fiquem a la rentadora una peça que porti veta adherent. Es poden enganxar a altres peces i espatllar-les. I encara pitjor: pot ser especialment dramàtic si s’ajunten peces d’encaix amb veta adherent i el desastre està assegurat.

Roba amb lluentons

Tot i que són molt festives i alegres, la roba amb lluentons i altres ornaments similars es poden espatllar dins el tambor de la rentadora, i per això és preferible que es rentin a mà.

Peces plenes de pèl d’animal (gas o gos, per exemple)

Quan estem en contacte amb gossos o gats, és habitual que trobem pèls enganxats a la roba. Per netejar-la, el millor és passar per tota la peça un rodet atrapa pèls primer i, després, ficar-la a la rentadora. Cal anar alerta perquè l’acumulació de pèls d’animals poden tapar les canonades i les sortides d'aigua de la rentadora!