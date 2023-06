Ha arribat l'estiu i amb ell, moltes persones i empreses decideixen fer vacances o tancar durant un mes per tal de gaudir de l'estiu. Les altes temperatures també són un factor clau a l'hora de determinar quan fer vacances. Però, siguem realistes, l'economia no acompanya i és molt difícil marxar de vacances a un lloc fora de la nostra residència habitual.

En aquest article t'ensenyarem uns trucs per poder volar i viatjar sense límits, a un preu econòmic, durant les dates que tu vulguis i als destins més impressionants. Sembla impossible oi? Doncs no ho és. El tiktoker @socialmario ens deixa uns trucs impressionants per aconseguir gaudir d'aquest estiu 2023.

El truc dels vols de Google

Entra a Google i escriu 'vols', en aquest precís instant se't mostraran diversos resultats, però si mires una mica més a baix et posarà 'Veure vols', en aquest precís instant poses el lloc des del qual sortiràs, aeroport de Girona o Barcelona per exemple, però no poses el lloc on vols anar.

A continuació fas clic en el mapa que apareix i allà, t'apareixeran un munt de vols baratíssims. A més a més, si filtres per 'vols directes', sense escales, aniràs millor perquè no hauràs de fer transbords. Per acabar amb el procés hauràs d'escollir el mes en el qual vols viatjar i el temps, Google et farà la millor selecció a diversos punts del món a un preu econòmic i amb unes dates que pots anar modificant fins a trobar el teu vol somiat.

Google Vuelos te permite reservar vuelos en más de 300 compañías y agencias de viajes online con las que están asociados. Así ahorrarás tiempo de buscar en cada web de manera individual y encontrarás las mejores ofertas.

Així doncs, ara ja no pots dir que no pots viatjar barat a qualsevol part del món. Gaudeix de l'estiu i viatja sol o sola, amb família o amics. Comença a preparar la teva estada perquè aquest 2023 ve fort.