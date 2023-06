Segur que més d'una vegada has vist que la brutícia cobreix els fars del teu cotxe i no tens gaire clar com netejar-los, ja que s'hi enganxen mosquits, fang, brutícia... La veritat és que és una part molt difícil del vehicle a l'hora de netejar i ho hem de fer per seguretat perquè si estan bruts la nostra visibilitat a la carretera no serà la correcta i podríem tenir un accident.

És molt comú intentar netejar-los amb aigua i sabó amb la màquina de rentatge automàtic que trobem a les benzineres, tot i això, no acaben de quedar tan nets com esperàvem. Altres vegades, decidim portar-lo al nostre taller mecànic de confiança per tal que ens els poleixin i així veure molt millor i fer que la brutícia desaparegui o sigui menor. Aquesta sensació de brutícia permanent es pot canviar amb aquest truc infal·lible que et portem Si vols deixar-los com nous ves a buscar al teu rebost una llimona i bicarbonat. És molt senzill: parteix una llimona per la meitat i empolvora una bona quantitat de bicarbonat en ella. Agafa la llimona i frega-la amb força contra els fars. En qüestió de segons podràs comprovar com la brutícia se'n va a la primera. Aquesta no és l'única fórmula que funciona, també pots fer una barreja amb suc de llimona i bicarbonat i un cop feta, refrega-la amb una baieta sobre els fars i frega bé. Veuràs com els teus fars es desprenen de tota la brutícia de manera immediata.