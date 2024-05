Trànsit posa en marxa un dispositiu especial amb motiu de la Segona Pasqua

El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, posarà en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu de la segona Pasqua, que s’allargarà des de les 3 de la tarda del divendres 17 de maig fins a les 12 de la nit del dilluns 20.

La segona Pasqua és un festiu local que se celebra a més d’un centenar de municipis catalans, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet o Mataró, entre d’altres.

En total, es preveu que uns 500.000 vehicles es mobilitzin des de la zona d’influència de la capital catalana durant l’operació sortida entre la tarda de divendres i de dissabte, mentre que la previsió de retorn de dilluns és d’uns 300.000 vehicles.

Dies i vies amb una mobilitat més elevada i trams d’obres

Les principals afectacions viàries tindran lloc divendres, des de les 2 del migdia fins a les 9 del vespre, i dissabte, de 10 a 2 del migdia, pel que fa a la fase d’operació sortida, i diumenge, de 5 a 2/4 de 9 del vespre, i dilluns, de 2/4 de 5 a les 9 del vespre, de tornada.

L’AP-7 en els trams de Sant Cugat a la Roca del Vallès i entre el Papiol/ Castellbisbal i Gelida podrà concentrar les principals incidències de mobilitat de sortida, i també la mateixa via entre Llinars i la Roca del Vallès, de la Jonquera al Voló (festiu a França) així com també entre el Vendrell i Vilafranca del Penedès i a Gelida quant al retorn. A més, també hi haurà circulació densa a les vies d’accés a localitats costaneres com l’N-340 al Vendrell, Roda de Berà i Altafulla, l’N-II a Tordera i, a la Costa Brava, a la C-31 a Santa Cristina d’Aro i a la C-65 a Llagostera. També hi poden haver retencions a la C-58 i a la C-33 a Montcada i a la B-23 al Papiol.