L'estiu és sinònim de moltes coses bones, però també d'algunes de dolentes com les picades. I com que a causa de les altes temperatures es produeix una major proliferació d'insectes, utilitzem polseres repel·lents de mosquits i el que faci falta per evitar la temuda picada.

Per a alguns, les picades de mosquits no van més enllà de patir una mica de picor, però per a altres suposa un autèntic problema perquè o són molt propensos a patir-les, o perquè pateixen reaccions cutànies excessives.

El que està clar és que amb l'arribada de l'estiu es produeix un augment de la demanda de tots els sistemes per repel·lir les picades dels insectes:

Endolls

Locions

Plantes

Esprais

Polseres

Els supermercats i les farmàcies ofereixen una gran varietat d'aquestes polseres per evitar les picades, però són realment efectives i segures?

Per saber què comprem i com fer servir correctament aquest tipus de repel·lents, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ofereix una sèrie de recomanacions per a la identificació i el bon ús d'aquests productes.

Com funcionen les polseres repel·lents i quina triar?

Aquest tipus de polseres espanten els insectes perquè contenen productes biocides que, o bé, impregnen la polsera o bé disposen d'un sistema per introduir una pastilla d'aquests productes repel·lents. Fins aquí tot clar i força a favor de les polseres repel·lents. Però davant la gran varietat de polseres, quina triar? Doncs des de l'AEMPS enumeren algunes qüestions que cal tenir en compte.

La primera cosa és que la polsera compti amb l'autorització sanitària. Això ens assegura que és un producte que ha estat avaluat per l'AEMPS o per la Direcció General de Salut Pública, i que efectivament conté substàncies actives de caràcter biocida que repel·leixen els insectes, i que és un producte segur i eficaç, si se segueixen les condicions d'ús establertes a l'etiquetatge. A conseqüència d'això, en el seu etiquetatge sempre hi ha de constar un número de registre que garanteixi el control sanitari a la ciutadania.

Les polseres de citronel·la i similars són útils?

Al mercat també podem trobar una altra categoria de polseres, les quals contenen substàncies que no són biocides, com, per exemple, la citronel·la, sent la seva funció simplement aromàtica. En aquest cas, no poden ser considerades repel·lents.

“Aquestes polseres no estan subjectes a avaluació sanitària i, per tant, no porten un número de registre a l'etiquetatge i no estan autoritzades”, expliquen des de l'AEMPS.

Tot això suposa que les polseres de tipus aromàtic no han de ser utilitzades en el cas que viatgem a zones tropicals, on no seran efectives contra les picades d'insectes, encara que a l'embalatge consti que sí.

Són efectives les polseres repel·lents d'insectes?

Amb el que s'ha vist fins ara podríem concloure que les que tenen més eficàcia són les polseres que contenen biocides, però no en tots els casos.

Els experts d'AEMPS, expliquen, que si aquest estiu viatgem a zones de risc de malalties transmeses per insectes, les polseres amb biocida no seran suficients i, per tant, recomanen:

No fer servir, exclusivament, les polseres repel·lents d'insectes , sinó fer-ho només com a complement d'altres mesures contra les picades .

, sinó fer-ho només com a complement d'altres mesures contra les . En països de risc és important aplicar altres productes com a repel·lents en loció, esprai, gel, etc.

etc. I no només biocides en diferents formats, el millor en aquests viatges és seguir les mesures preventives que comuniquin les autoritats sanitàries.

Finalment, l'AEMPS recorda que aquest tipus de polseres no tenen un ús estètic, així que només s'han d'usar quan sigui necessari i rebutjar-les de manera correcta per evitar que els biocides siguin alliberats sense control al medi ambient.