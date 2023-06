Ha arribat l'estiu i amb ell, els mosquits, però vols desfer-te d'ells d'una forma natural i sense danyar el medi ambient o la teva pròpia salut? Et presentem diversos remeis casolans per evitar les picades dels mosquits i 3 trucs perquè no apareguin per casa teva.

Per què ens molesten tant els mosquits? Perquè quan passen a prop de les nostres orelles fan un soroll molt molest i per què quan ens piquen ens fan mal, i això fa que ens rasquem. A part, són transmissors de malalties i a través d'una simple picada se'ns pot complicar el nostre estat de salut, i no parlem d'al·lèrgia als mosquits, aquest és un altre tema molt molest i difícil de fer front durant l'estiu. Esprais per acabar amb els mosquits, n'hi ha un munt, però si busquem una alternativa sostenible i respectuosa amb el medi ambient, mentre abaratim els costos d'aquests aerosols, en aquest post trobaràs un munt de remeis infal·libles per acabar immediatament amb ells. Fes fora mosques, mosquits i insectes de la llar amb aquest polvoritzador natural Els 4 remeis casolans per evitar les picades dels temuts mosquits Oli essencial d'eucaliptus, el podem fer servir per a posar en els nostres productes de cosmètica o higiene corporal diaris, com xampús o crema corporal, a la cara no s'aconsella, per tal de crear una barrera protectora contra aquests insectes. Posant unes 15 gotes a la crema o al xampú aconseguirem l'efecte desitjat. Tot i que, compte si som al·lèrgics a l'oli essencial d'eucaliptus. En aquest cas, podem posar una petita quantitat en un got o recipient i posar-lo a prop nostre o dins l'estança de la casa que ens trobem per evitar que se'ns acostin. El vinagre: col·loca un got o recipient amb vinagre a la finestra de l'habitació i no s'acostaran, ja que és un repel·lent natural. L'alfàbrega: aquesta planta és un dels remeis més efectius per evitar que s'apropin, col·loca-la a l'estança on apareguin i recorda que l'has d'anar regant, perquè com més fresca i ben cuidada estigui, més forta serà l'olor que desprèn i els mosquits ni s'acostaran. Caçar els mosquits pot ser una nova aventura amb aquesta trampa: talla una ampolla de plàstic per la meitat i utilitza la part superior d'aquesta. Posa-li sucre amb aigua calenta, quan l'aigua es refredi posa-li una mica de llevat per sobre, però, sobretot, no ho barregis. La part de l'ampolla ha de quedar com un embut i la part inferior l'has de cobrir amb una tela negra, ja veuràs com es queden ben atrapats. A part d'ensenyar-vos aquests trucs casolans per acabar amb les picades tan temudes de l'estiu, també és essencial conèixer aquests 3 trucs per tal que no s'acostin a vosaltres o a la vostra casa. Evita objectes amb aigua. Qualsevol objecte, piscina, cubell... Amb aigua, fa que els mosquits hi vagin ràpidament. Si nosaltres hi som a prop, de segur que ens emportarem una picada Posar espelmes de citronel·la ajudarà a fer fora aquests insectes, ja que la seva olor és molt desagradable pels mosquits i fa que no s'acostin tant. Evita estar amb la llum encesa al pati o terrassa, ja que la llum els atrau i serà més senzill que ens piquin. En cas de fer un sopar o esdeveniment a la terrassa, el millor és posar espelmes de citronel·la, juntament amb aparells elèctrics lluminosos que fan un soroll i una llum que els atrau i els acaba fulminant.