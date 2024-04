Jo Jet i Maria Ribot publiquen aquest dimarts «Aigua de maig», nou senzill del proper disc

Els bagencs Jo Jet i Maria Ribot publiquen aquest dimarts el nou senzill i el videoclip d’Aigua de maig, una cançó produïda pel Sr. Chen i inclosa en el que serà el seu nou disc, el cinquè, titulat Ribera, que veurà la llum a l’octubre.

En la nova cançó, expliquen, les guitarres «embardissen la claror» d’un tema «tan orgànic com fluid» que ocuparà un lloc «especial» en el nou treball. El febrer, la banda ja va avançar Hi va haver un dia de sol. Després d’una dècada de trajectòria musical, Jo Jet i Maria Ribot s’ha ampliat amb la incorporació de Marina Lluch, primer com a bateria i enguany ja també com a guitarrista.

El videoclip d’Aigua de maig el signen Elisabet Mateu Matesanz i Mònica Casugas Iserte i es va rodar a Mas de l’Illa (Tivissa) el 25 de novembre de l’any passat. El grup va estrenar el seu nou directe i les cançons de Ribera el passat 2 de març a la Sala Apolo 2, de Barcelona, en el marc del Festival Empremtes. Aquest mes, Jo Jet i Maria Ribot actuaran a Dublín, Sheffield i Edinburgh.