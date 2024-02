El duet manresà format per Jo Jet i Maria Ribot estrena aquest divendres en el món digital el tema Hi va haver un dia de sol, un avançament del disc Ribera que publicaran a la tardor. La cançó vol ser una "oda a la llum i l'optimisme" en un moment en què sembla que escassegin les bones notícies. Tal com expliquen els autors, aquest senzill "transporta l'oient a un estat d'ànim radiant d’un moment gravat en el record dels anys".

Jordi Jet Serra Morales, Maria Ribot Farrés i Marina Lluch Guarro apareixen al voltant del foc en el videoclip que es pot veure sobre aquestes línees, concebut com una crida a la memòria i la lluminositat. Després d'una dècada de trajectòria musical, el projecte s'amplia amb la incorporació de Marina Lluch, primer com a bateria i enguany ja també com a guitarrista. El grup estrenarà el seu nou directe el dissabte 2 de març a la Sala Apolo 2, de Barcelona, en el marc del Festival Empremtes. La banda presentarà per primer cop els temes de Ribera amb una proposta que vol íntima i emocional i, fins a l'aparició de l'àlbum després de l'estiu, els manresans volen prioritzar la música en directe i per això els primers a escoltar les cançons seran els qui vagin als concerts que properament s'anunciaran. La direcció del videoclip, rodat a Mas de l'Illa (Tivissa) el 25 de novembre de l'any passat, va a càrrec d'Elisabet Mateu i Mònica Casugas, amb el suport d'Àngel Guilanyà, Maria Vila i Clara Roche. El so és de Sr. Chen, la fotografia de Joel Burgès i l'equip està format per Ignasi Àvila, Jordi Serra, Maria Ribot i les esmentades Elisabet Mateu i Mònica Casugas.