Les altes temperatures han arribat per fi i també les anhelades jornades de platja que en molts casos ja comencen al matí. Dinar a la platja és una de les tradicions que més ens agrada de l’estiu però si ho fem, hi ha certes qüestions que hem de tenir en compte.

Una de les més importants és el tema del menjar. Hi ha certs aliments que no has d’estar exposats a les altes temperatures perquè ens poden provocar intoxicacions alimentàries.

Durant l’estiu, aquestes intoxicacions són una cosa bastant freqüent. Per aquesta raó, t’expliquem quins són els aliments que has d’evitar portar a les teves jornades de platja per evitar qualsevol problema de salut.

Truita poc feta: Que l’ou no es qualli del tot incrementa el risc de patir salmonel·losi. Si vols portar a la platja truita poc feta, no te la juguis i utilitza ovoproducte.

Maionesa i altres salses amb ou: Qualsevol salsa feta amb ou comporten perill de salmonel·la. L'ensaladilla és millor que la deixis per menjar-te-la a casa o que la facis sense aquesta salsa.

Peixos i mariscos crus o marinats: Les ostres, el cebiche, el sushi, el sashimi o el peix marinat són perillosos per portar a la platja ja que l'anisakis pot atacar.

Pollastre: tot i que el pollastre arrebossat és un dels plats més recorreguts en les jornades de platja has de saber que conté una gran proporció d'aigua i greixos, que en condicions de calor excessiva, pot precipitar el desenvolupament de bacteris com la salmonella i la listeria.

Sobres d'arròs i pasta de dies anteriors: Especialment si et vas oblidar de conservar-los a la nevera, ja que pot desenvolupar alguns bacteris que poden provocar una intoxicació alimentària o fins i tot la mort.

Els aliments més recomanats per portar a la platja són la fruita, les sopes fredes refrigerades, les amanides verdes, els sandvitxos amb pa integral, empanadilles i, com a aperitiu, alternatives com ara fruita seca.

En tot cas, porta sempre nevera, refrigera els aliments més problemàtics i no t’oblidis de tenir sempre a mà aigua fresca per prevenir la deshidratació.