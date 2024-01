L'espai d'emmagatzematge sol ser un problema en la majoria d'habitatges. Si vivim sols, normalment, això no ens afectarà tant; però si vivim en família, sí! Tenir espais per a tots i per a totes les nostres coses pot arribar a ser un dilema. Avui, t'ensenyem un bon lloc on guardar les sabates: l'armari.

No tots els armaris compten amb lleixes a la part inferior per poder emmagatzemar tots els que tenim o ens agradaria guardar. A l'hora de parlar de la seva col·locació, cal tenir en compte que, a part de fixar-nos de com queden a la vista, també hem de mirar com els conservem per tal que no perdin la seva forma original.

Al capdavall, l'emmagatzematge de sabatilles i sabates no és senzill. Hem de tenir un espai per col·locar-los, on cada parell tingui el seu lloc per "respirar". També hem de tenir en compte com ens encarreguem del seu emmagatzematge, ja que si no trobem una distribució i unes maneres de conservació útils, el més segur és que finalment el teu parell acabi patint.

Emmagatzematge correcte

Un consell molt habitual és comptar amb les caixes de cada parell per tornar a col·locar-les a dins una vegada les hàgim utilitzat. Tingues en compte que cal que cada sabata estigui mirant cap a un sentit diferent per no deformar l'altra a causa de la pressió exercida entre els uns i els altres.

No obstant això, si no us agrada aquest mètode d'emmagatzematge per com encaixa visualment, podeu provar d'aplicar-lo d'una altra manera. Fes-te amb unes caixes de plàstic plegables que permetin veure quin parell hi ha a dins abans d'obrir-les. Podràs trobar aquest tipus de productes a llocs com Amazon per preus molt diversos. El seu muntatge és molt senzill i disposa de prou espai per guardar cada parell i després poder treure'l sense haver d'extreure la caixa de l'armari.

La seva mida permet que guardis cada parell de manera ordenada dins aquells buits de l'armari als quals normalment tenim l'accés molt limitat. A més, també els protegiràs dels factors externs. Tingues en compte que no és gens convenient apilar els parells uns a sobre dels altres, ja que els més baixos poden acabar patint les conseqüències de la pressió i deixar de lluir de seguida.

Pel que fa a la distribució de l'espai de les lleixes sobre les quals penja la roba, pots aprofitar-les també de manera molt senzilla. Si bé, és complicat apilar caixes en aquesta zona i evitar que freguin amb les peces llargues, hi ha un altre producte al qual pots recórrer: els organitzadors de sabates. Aquests productes, normalment, són organitzadors individuals sobre els quals pots col·locar les dues sabates, evitant que es freguin entre elles i que el seu emmagatzematge requereixi massa espai.

A mesura que anem donant ús a les sabates i les sabatilles, el material es va donant de si. El clàssic que tots hauríem d'aplicar i que gairebé sempre acabem deixant de banda és el de col·locar les estructures de cartó que porten quan desembalem un parell nou o, si no, introduir boles de diari que mantinguin la forma quan no els tenim posats.

Si no disposes d'espai suficient a la teva habitació per col·locar un sabater nou o continuar acumulant parells, el més recomanable és que et posis a pensar si en realitat estàs utilitzant cada parell o si, per contra, és hora de tirar-ne algun. Això no sempre és garantia en la creació de l'espai, això sí. En aquest cas hauràs de donar més d'una volta a alguna solució per fer possible l'ordre sense generar un autèntic caos.