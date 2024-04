L'assecadora ha encongit els teus texans? T'expliquem com solucionar-ho!

Mantenir la roba en perfectes condicions pot arribar a ser molt difícil; una petita errada en algun dels seus processos de neteja o planxat i ens hem quedat amb la peça per llançar. Així doncs, avui t'explicarem quins són els problemes que et pots trobar a l'hora d'utilitzar una assecadora i com solucionar-los. Recorda que, a l'hora de netejar la roba a la rentadora, has de posar el programa que més s'adeqüi als teixits i evita barrejar la roba clara i la fosca. En cas que ho hagis de fer, utilitza una tovalloleta per atrapar el color. Som-hi!

En aquest article tractarem un altre dels grans problemes que pot provocar tant el rentatge a la rentadora com el pas per l'assecadora. Ens referim a les peces encongides. Després del rentatge, pot passar que acabis amb camises i pantalons que semblin una talla més petita. Però no cal desesperar-se. Podem aplicar diverses solucions per resoldre el problema.

Tres trucs per la roba encongida

Pensem en les peces de llana. Submergiu-les en una palangana amb aigua tèbia i quatre cullerades de condicionador per als cabells. Deixem-les en remull durant mig dia i després escorrem-les suaument. Amb les mans, estirem-les fins que recuperin la seva mida original. A continuació, les assequem a l'aire estenent-les sobre una superfície plana.

En el cas del cotó o la seda, hem de remullar les peces encongides en aigua on hàgim dissolt suavitzant o xampú per a nadons. Per a la dosificació, considereu una tassa de producte per litre d'aigua. En aquest cas, el temps de remull serà d'unes 12 hores.

Per tornar a donar forma a les peces encongides , també podem utilitzar vinagre blanc i bicarbonat de sodi, dos grans aliats a casa. Vegem com cal procedir. Aboca dues cullerades de bicarbonat sòdic en un litre d'aigua tèbia i deixa les peces encongides en remull durant una hora. Després, trasllada la peça a tractar un altre cubell, on haurem diluït mitja tassa de vinagre blanc en un altre litre d'aigua tèbia. Traieu les restes de bicarbonat i comenceu a estirar la peça suaument. Estén-la sobre una superfície plana i deixa que s'assequi de forma natural.

Què fer si els teus texans s'han encongit

En el cas d'encongiment de peces texanes (a més dels clàssics pantalons, també hi ha jaquetes i camises), ruixem la peça amb una solució composta per aigua tèbia i una cullerada de condicionador per al cabell o suavitzant. Mentre ho fem, procurem estirar bé el teixit per estirar les fibres. Un cop seca la nostra peça texana, la planxem amb la planxa de vapor durant uns minuts.

A continuació, ens posem immediatament la peça mentre encara és calenta. En el cas dels pantalons, fem unes voltes durant almenys una hora. Vet aquí, doncs, 4 maneres d'estirar peces de llana o texanes ,i també, de cotó i seda que hagin encongit.

No em caben els texans / freepik

Com arreglar uns texans trencats a la cara interna de la cuixa o el genoll

Òbviament, el primer mètode per reparar els trencats dels texans és cosir-los. Si tens una màquina de cosir, serà molt fàcil apedaçar-los.

Al mateix temps, amb agulla i fil també podem posar-hi remei fàcilment. Si es tracta de la cara interna de la cuixa i la tela no està totalment arrugada, només cal seguir la costura engrandida i refer-la més ajustada.

Si no, haurem d'agafar un pegat o un tros d'un texà vell. De vegades pot ser que no hi hagi prou tela per cosir. Subjectarem el pegat amb agulles i després embastarem primer la costura per l'interior. Posteriorment, procedirem amb la costura interior pròpiament dita.

Al genoll podem procedir de la mateixa manera, però camuflant-ho més per la puntada més exposada. Després de cosir el pegat, passarem diverses línies horitzontals creuades de fil blanc o d'un color similar al dels pantalons per sobre amb l'agulla. D'aquesta manera donarem al pegat un efecte esfilagarsat que semblarà fet per a aquest fi. També podem emplenar el trencament amb fil però sense el pegat.