Coneix els 10 millors trucs per eliminar les formigues de casa

Amb la primavera els insectes apareixen amb més força i això pot provocar molt malestar si envaeixen els nostres espais habituals: casa o feina, per exemple. En aquest cas concret, parlarem de les formigues, les quals solen aparèixer en colònies i realment, no són agressives ni invasives, però sí que, els encanta el menjar. Sovint apareixen a la cuina (rebost) o al pati, per crear els seus nius sota terra. Per tal d'evitar la seva aparició o creixement, és important tenir el menjar ben envasat i les escombraries aïllades. Mantenir les zones culinàries netes i sense restes de menjar és essencial per evitar la seva aparició. En aquest article, a més, us ensenyarem deu remeis naturals per fer-les fora de casa.

Aquí t'oferim 10 remeis naturals i econòmics per espantar aquests insectes sense que ningú resulti ferit en el procés:

1. Vinagre (barrejat amb aigua a parts iguals)

El vinagre desprèn una forta olor que repel·leix les formigues immediatament, ja que aquests insectes odien l'olor de vinagre. A més, aquest líquid elimina els rastres d'olor que utilitzen per moure's, per la qual cosa és molt eficaç. Cobreix els camins d'entrada de la formiga i tots els racons i zones, inclosos els taulells, aigüera i finestres, amb vinagre.

2. Suc de llimona

L'àcid pertorba el sentit d'orientació de les formigues, així doncs, ruixa'l per on les vegis passar.

3. Pols de talc o guix

El guix i les pólvores de talc són uns repel·lents naturals de formigues. Col·loca'ls a tots els llocs per on puguin entrar.

4. Bicarbonat de sodi i sucre

És una barreja nociva per al cos de les formigues, per la qual cosa fugiran.

5. Grans de cafè

L'olor que desprenen fa que les formigues siguin repel·lides. Per això, col·loca'ls en punts estratègics, com al jardí i al voltant de la part exterior de casa teva.

6. Farina de blat de moro

Sembla que, també és efectiva contra una invasió de formigues. S'escampa pel camí habitual dels insectes.

7. Peles de cogombre i cítrics

Són tòxics per als tipus de fongs dels quals s'alimenten les formigues i, per tant, les formigues les eviten. Deixa-les en àrees d'activitat conegudes de les formigues.

8. Menta

La fulla de menta o les bosses de te serveixen per espantar les formigues. Poseu-les al voltant de les finestres i portes, i per on entrin els insectes.

Fulles de menta / @ jcomp

9. Herbes i espècies

La fulla de llorer i altres plantes desprenen una forta olor que repel·leixen a les formigues. Col·loca-les en armaris i calaixos. La canyella, el pebre negre o l'all compleixen la mateixa funció, per la qual cosa empolvora aquestes espècies en zones on hagis vist les formigues.

10. Bòrax

Barreja-ho amb aigua i sucre i escampa la pasta que es crea als racons on es vegin les formigues.