Fa gairebé un any, saltava la notícia: Alcampo va comprar un total de 224 supermercats que fins ara pertanyien al Grupo Dia. Els establiments, repartits per diferents províncies de tota Espanya, suposaran la suma de 170.000 metres quadrats i la integració progressiva de més de 3.300 treballadors fins a finals de juliol.

Per part seva, des del Grupo Dia, lluny d'estancar la seva estratègia comercial després d'aquest acord, han pres mesures amb les quals confien augmentar el nombre de clients a les seves botigues. Aquest nou plantejament passa per aconseguir una important millora en un dels eixos centrals de la seva filosofia com a empresa: la proximitat amb els clients.

Ara, segons avança elcierredigital.com, s'ha produït la ruptura de vinculació entre els supermercats Dia i el Grupo Bimbo, productor de l'emblemàtic pa de motlle al qual dona nom i distribuïdor de Donuts.

El motiu de la ruptura de Dia i Bimbo

El motiu d'aquesta ruptura seria la pujada de preus de Bimbo, que compta amb més de tres milions de punts de venda globalment i fabrica més de 9.000 productes.

Per combatre la crisi, la cadena de supermercats Dia ha intentat potenciar el seu propi pa de motlle. I és que el pa de motlle El Molino de Dia va ser inclòs en una campanya de la cadena en la qual es van incloure prop de 200 productes a preus fixos d'1 o 2 euros amb la finalitat, asseguren, d'ajudar a la ciutadania amb l'augment de preus generalitzat.