Adeu a foradar la paret: el penjador d'Ikea per a l'entrada que s'ajusta a qualsevol espai

Aporta un toc modern a la llar amb les estupendes idees de decoració d'Ikea, com el colorit penja-robes que avui et presentem i que és ideal per penjar les jaquetes, amb un disseny original i un preu fantàstic.

T'encanta casa teva, però no saps què fer per renovar-la? Deixa't inspirar pels consells, ressenyes i productes que anem recollint al nostre web. Al mercat hi ha molts mobles i accessoris que poden canviar fàcilment l'ambient de les habitacions, sense que la butxaca ho noti. És el cas, per exemple, d'aquest magnífic penjador d'Ikea, el BONDSKÄRET, disponible en negre, groc i lila.

No és nou, sinó que es tracta d'un clàssic dins del catàleg de la marca sueca, on es va estrenar el 1978. Ara, però, Ikea l'ha reeditat adaptat als gustos contemporanis dins la col·lecció Nytillverkad. Aquesta sèrie, explica la companyia, serveix per "obrir el cofre dels tresors" per recuperar alguns dels seus dissenys preferits, senzills, funcionals i alegres, revisats amb un "nou disseny amb un estil fresc, colors alegres i nous materials".

El penjador d'Ikea BONDSKÄRET / IKEA

En el cas del penjador BONDSKÄRET, destaca per ser molt lleuger, gràcies a estar fet en acer, i això permet traslladar-lo fàcilment d'un lloc a l'altre. És un model ideal per penjar molta roba en poc espai. Gràcies als seus vuit ganxos, estalvia espai en una habitació petita, com ara un dormitori estret o un estudi. Però també en un passadís o una sala d'espera.

I, a més de la funcionalitat, sembla que els clients d'Ikea també es mostren atrets per la divertida forma de cactus que té el penjador. Gairebé es podria exposar a casa com una escultura contemporània. Tot això sense parlar dels seus colors “pop”, que aporten un toc alegre a qualsevol estança. El seu preu és de 34,99 euros.

Súper fàcil de muntar (gràcies a les seves peces encaixables), elegant i pràctic, aquest penjador ho té tot per conquerir els fans d'Ikea.

Pensant en el jardí?

Un altre producte interessant d'Ikea és una cadira multicolor, ideal per al jardí o la terrassa. El balancí TUMHOLMEN és una versió actualitzada d'un disseny anterior. Podràs descansar còmodament en un colorit seient que es pot rentar a màquina. El preu de sortida és de 69,99 euros.