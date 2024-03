Posa una cullerada d'aquest producte a la rentadora i aconseguiràs una bugada perfecta

Rentar la roba es pot convertir en un suplici quan hi apareixen taques indesitjables o quan la roba ens surt amb mala olor després del rentatge. En aquestes circumstàncies pot fer-se molt difícil trobar el remei infal·lible per aconseguir eliminar les taques, les males olors i blanquejar la roba que s'hagi destenyit per exemple, en el rentatge. Però, avui, per fi, us mostrarem un remei sostenible per deixar la roba en condicions òptimes després del rentatge. Només necessitaràs afegir una cullerada de l'ingredient miraculós que et presentem; pren nota!

El lleixiu és un producte certament eficaç, però té un gran impacte mediambiental. Per això cada vegada més gent busca alternatives més sostenibles. Ens agradaria suggerir-ne un que no és el típic bicarbonat de sodi. Per contra, és un producte que molts recomanen als que desitgen una bugada perfecta. Us permetrà eliminar les taques més difícils, obtenir blancs impecables i, sobretot, disposar d'una alternativa al lleixiu gastant menys.

Només 1 cullerada a la rentadora per a una bugada neta i blanca

Ens referim al percarbonat sòdic, que es fa servir per netejar, blanquejar i higienitzar la roba. També es pot fer servir en roba de color i en tota mena de teixits, excepte els més delicats com la llana, el lli, la seda i el cuir.

En resum, hi ha més d'una bona raó per utilitzar aquest ingredient. Us recomanem que compreu percarbonat de sodi al 100% i, per tant, comproveu l'etiqueta del producte abans de comprar-lo.

El procés

Per utilitzar-lo, només cal col·locar una cullerada de percarbonat sòdic dins la cistella de la rentadora. Si voleu augmentar el vostre poder llevataques, opteu per una dosi major, és a dir, unes dues cullerades soperes de producte.

Després, afegiu detergent normal per a la roba, però reduïu la dosi. A continuació, ajusteu la temperatura i inicieu el rentatge immediatament. Per garantir la màxima eficàcia del percarbonat, recomanem ajustar la temperatura per sobre de 40 graus.

Recordeu posar la rentadora a l'hora adequada si voleu estalviar a la factura de la llum

Com era d'esperar, moltes persones utilitzen bicarbonat de sodi per rentar la roba. Tot i això, el percarbonat és una millor opció per dues raons que no s'han de prendre a la lleugera.

En primer lloc, a diferència del bicarbonat de sodi, és capaç d'higienitzar la roba i millorar així l'acció del detergent comú. A més, té un major efecte blanquejador. Només posant una cullerada a la rentadora, obtindrà tots aquests beneficis.

Bugada perfecta / senivpetro

Rentar la roba a mà amb percarbonat sòdic

També podeu utilitzar aquest producte per rentar la roba a mà. Aboqueu una cullerada a l'aigua tèbia on l'heu posat. A continuació, deixeu en remull la roba blanca durant 2 hores i la de color durant 1 hora per a les taques molt resistents. A continuació, renta a mà o a la rentadora.