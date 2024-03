El truc casolà per desinfectar a fons el microones

El microones és un electrodomèstic molt utilitzat. Escalfar o descongelar: tot en un sol aparell. Sovint dinem de pressa o no tenim temps de preparar el menjar en el moment i molts de nosaltres, hem de tenir el dinar preparat el dia abans i escalfar-lo al microones de la feina o casa. Així doncs, és un indispensable; però, saps com netejar-lo a fons? Aquest electrodomèstic en servir per aliments pot arribar a provocar problemes de salut si no es neteja bé. Avui t'expliquem com fer-ho ràpid, fàcil i amb aliments i productes que tens a casa.

El microones i la seva neteja

En aquest aparell podem trobar-hi greix o partícules de menjar. A més, si pel que sigui se'ns ha cremat un utensili de la cuina o el menjar a dins, agafarà una mala olor i color, els quals són molt difícils d'eliminar si no hi fem una bona neteja.

Per a netejar-lo primer hem d'utilitzar un lleva greixos, tot i que, també podem utilitzar altres productes casolans com la llimona o el vinagre. Amb aquests dos productes aconseguirem desinfectar el nostre electrodomèstic d'ús diari.

El microones és un dels aparells que més gèrmens acumula i això pot fer que es produeixin intoxicacions alimentàries. T'expliquem com eliminar tots els residus que es poden acumular.

La neteja pas a pas

En primer lloc, el plat giratori i la base s'han de fregar a part. Com un element més de la vaixella amb aigua i sabó.

Per netejar l'interior del microones, abans cal estovar la brutícia de les superfícies. Per fer-ho, posa en un bol dues meitats espremudes de suc d'una llimona, aigua (uns 300 mil·lilitres) i un rajolí de vinagre blanc. Posa el microones a màxima potència amb aquesta barreja durant deu minuts i després espera cinc minuts més amb l'aparell tancat perquè es dissipi el vapor calent a l'interior.

La llimona ens serà molt efectiva en la neteja del microones / freepik

Un cop fet això, passa una baieta o fregall secs per les parets i el terra del microones. Amb aquest mètode cap lleva greixos entrarà en contacte amb els aliments.

Per fregar la porta i l'exterior de l'electrodomèstic sí que ens podem ajudar d'un desgreixant, però la barreja que hem utilitzat per a l'interior també ens pot servir.