Canvi d'hora 2024: quin dia es torna a l'horari d'estiu?

Aquest març és, de nou, el canvi d'hora a l'horari d'estiu 2024. Els rellotges hauran d'avançar-se una hora per entrar en l'horari d'estiu. Per tant, aquella dormirem una hora menys. La modificació horària d'estiu s'aplica en tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar millor la jornada laboral a les hores de llum natural. A partir d'aquest dia el sol marxarà més tard, però també sortirà una hora més tard.

Quin dia cal canviar l'hora?

El canvi a l'horari d'estiu es produeix sempre a Espanya la matinada de l'últim diumenge de març, que enguany cau en 31. Per tant, es manté l'horari d'hivern durant gairebé tot el mes. La data del canvi d'hora serà la nit del dissabte, 30 de març, al diumenge, 31 de març.

Cal avançar o retardar el rellotge?

En el canvi horari d'estiu cal avançar el rellotge una hora. El moment exacte de fer-lo és la matinada del dia 31 de març quan a les dues passaran a ser les tres. Si preveus estar dormint a aquesta hora, el més còmode és avançar els rellotges en anar a dormir per a aixecar-te el diumenge amb l'hora real.

Com t'afectarà l'horari d'estiu?

L'efecte més immediat del canvi d'hora és que començarà el dia i es farà fosc una hora més tard, per la qual cosa disposarem de més temps de llum solar a les tardes.

Trucs per estalviar

Independentment del canvi d'hora, seguir determinades pautes o hàbits pot permetre estalviar fins a 100 euros a l'any, a més d'evitar emissions contaminants a l'atmosfera. Per exemple, aprofitar la llum natural, apagar el llum quan se surt d'una habitació o fer servir bombetes de baix consum o led, que estalvien fins a un 80%, permeten no gastar tant. També compten gestos com pintar la casa de colors clars, fer servir reguladors electrònics de flux per a les al·lògenes i instal·lar detectors de presència a les zones de pas.