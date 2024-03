Adeu al llum de l'entrada i als interruptors: l'elegant tira d'Ikea que arrasa en vendes

En l'ampli i variat catàleg d'Ikea pots trobar tots els productes que necessites per transformar la teva llar. Entre totes les seves propostes, n'hi ha un que ha conquistat els seguidors de la marca sueca per la seva funcionalitat.

Encara que Ikea és coneguda per vendre mobles i articles de decoració, l'empresa no dubta a innovar de tant en tant. Recentment ha creat un producte que triomfa per la facilitat que atorga per transformar qualsevol espai sense grans complicacions: la tira de llum LED de ORMANÄS. I és que aquest element té la capacitat de crear un ambient càlid en qualsevol habitació de la casa.

És una tira de llum LED molt flexible. Es pot col·locar en incomptables punts de l'habitatge com darrere del televisor, en una prestatgeria o al voltant del capçal del llit.

Ikea també diu: "pots escurçar fàcilment la tira de llum tallant-la on està marcat amb una petita icona que representa unes tisores". A més, és una tira de LED molt fàcil d'instal·lar. N'hi ha prou amb retirar el paper de l'adhesiu. Després, només has de col·locar la tira on vulguis.

La seva llum es pot canviar d'intensitat i també de color. També incorpora un transformador que pot connectar-se a un endoll. Ikea ha especificat que aquest producte no funciona amb una passarel·la TRÅDFRI. Tot i això, sí que s'hi pot afegir el comandament a distància STYRBAR per regular-ne els aspectes tècnics. "Aquest producte forma part de la nostra gamma de productes connectats. Igual que altres productes connectats, funciona amb la passarel·la DIRIGERA", detalla l'empresa.

Manteniment

Per mantenir el teu producte, simplement neteja'l amb un drap humit amb un sabó suau. A continuació, netegi amb un drap sec. Aquest article no és apte per al seu ús en exteriors.

Amb una longitud de 4 metres, aquest producte ha obtingut una "E" de consum energètic. Per comprar-lo, hauràs de gastar-te 34,99 euros. Pots trobar-ho en la web d'Ikea o en botigues físiques.