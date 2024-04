Lidl posa a la venda per temps limitat l'electrodomèstic que s'ha fet indispensable a la cuina i amb un descompte increïble: "Per menys de la meitat"

La companyia de supermercats d'origen alemany Lidl ha posat a la venda per temps limitat l'electrodomèstic que s'ha tornat indispensable a la cuina amb un increïble descompte: "Més de la meitat". Es tracta d'una fregidora d'aire de gran capacitat, 5,2 litres que et resoldrà més d'un compromís. Es tracta d'un electrodomèstic de la marca Salter amb una potència de 1.300 watts i, a més, amb un recipient especial per fer pizzes.

Però el millor de tot és el preu, ja que surt a la venda amb un descompte 'mega'. Tal com s'explica a la web dels supermercats, l'únic lloc on es pot comprar aquesta fregidora d'aire, el preu de venda bàsic és de 149,99 euros, però actualment es pot aconseguir per només 59,99 euros, un important descompte que fa que et costi "menys de la meitat".

La fregidora d'aire de Lidl / lidl

Els supermercats Lidl, una cadena de botigues de descompte alemanya, han aconseguit fer-se un lloc prominent al mercat minorista internacional. Fundada el 1930 a Alemanya, l'empresa ha experimentat un creixement constant i ara opera a nombrosos països d'Europa i Amèrica del Nord. Enfocada a oferir productes de qualitat a preus competitius, Lidl ha guanyat una base de clients lleials i s'ha guanyat una reputació com una destinació popular per a les compres diàries.

Què se'n sap de Lidl?

Una de les característiques distintives dels supermercats Lidl és el model de negoci de descompte. A diferència dels supermercats tradicionals, Lidl s'enfoca a mantenir baixos els preus i ho fa reduïnt els costos operatius i eliminant les despeses innecessàries. Això es reflecteix en la selecció de productes, que inclou una combinació de marques pròpies i marques reconegudes, totes a preus assequibles. Aquesta estratègia ha demostrat ser efectiva per atraure els consumidors que busquen aconseguir el millor rendiment per als seus diners.

Un altre aspecte destacat de Lidl és la seva aposta per la frescor i la qualitat dels productes. Tot i que se centra a oferir preus baixos, la cadena afirma que això no afecta la qualitat dels seus productes. Lidl treballa en estreta col·laboració amb proveïdors locals i regionals per garantir que els productes siguin frescos i compleixin els estàndards de qualitat. A més, la cadena compta amb un rigorós procés de control de qualitat per garantir la frescor i la seguretat dels productes als prestatges.

La varietat de productes als supermercats Lidl és impressionant. Els clients poden trobar una àmplia gamma d'aliments frescos, productes d'abarrots, productes de fleca, productes lactis, carns i peixos, així com productes de neteja i articles per a la llar. A més dels productes alimentaris bàsics, Lidl també ofereix una selecció rotativa de productes no alimentaris, que van des de roba i articles per a la llar fins a eines i equips de jardineria. Aquesta diversitat de productes assegura que els clients puguin satisfer totes les necessitats en un sol lloc.