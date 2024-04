Adeu al cistell de la roba: la solució de Lidl que t'estalvia feina i temps

Tots els elements mobiliaris i accessoris que hi ha dins d'una llar haurien de ser, a més de bonics i combinables amb l'estil decoratiu, pràctics i funcionals, especialment si es tracta d'un pis petit. La manca d'espai pot ser un veritable mal de cap, fins i tot per a les persones més ordenades i creatives. I és que, si no n'hi ha, no se'n pot fabricar. El fet de no disposar d'espai lliure suficient per mantenir ordenats i guardats tots els estris personals es converteix en un problema molt frustrant i esgotador que, a sobre, es pot veure encara més agreujat per determinades tasques domèstiques.

I és que, encara que les feines de la llar són totalment necessàries i imprescindibles, arremangar-se i posar-s'hi és tediós. Sobretot aquelles que en realitzar-les contribuïm a desordenar-ho tot, les que impliquen utilitzar molts objectes, productes o aparells diferents alhora, com passa, per exemple, a l'hora de fer la bugada.

De fet, és precisament la bugada la tasca de la llar que s'emporta el premi en aquest sentit. Fer la rentada no és senzill, ni còmode, ni ràpid. Que si deixar fora del cistell la roba més bruta i pudent, que si separar-la per colors, que si ficar-la a la rentadora, que si estendre-la, que si despenjar-la... En fi, requereix invertir-hi temps, esforç i espai. Consta de molts passos, per la qual cosa no és gens estrany que sorgeixin problemes de tota mena. Fins i tot abans d'arrencar amb tot el procés. Sí, perquè trobar un lloc adequat i buit per posar el cistell de la roba bruta ja és de per si complicat quan casa nostra és petita. I trobar al mercat un cistell funcional que s'adapti al nostre estil decoratiu i a les nostres necessitats és encara pitjor. Més difícil. O són massa grans i ocupen molt espai, o són massa petits i gairebé no tenen capacitat per guardar-hi les peces de roba. Afortunadament, a Lidl tenen la solució ideal.

Amb compartiments i rodes

Es tracta d'un cistell per a la bugada portàtil i amb diferents compartiments de la marca Wenko que actualment es pot adquirir a la pàgina web de Lidl per 39,99€ més 3,99€ en concepte de despeses d'enviament. Fabricat 100% de polièster, amb unes mides aproximades de 56 x 60 x 35 cm i una capacitat de 116 litres, aquest moble és ideal per estalviar-nos espai i, sobretot, temps a l'hora de fer la bugada. I és que té tres seccions per a les peces el que facilita molt el procés de rentada general. Una és per a la roba fosca, una altra per a la clara i una altra per a la de color, tal com anuncien les lletres integrades al mateix teixit del cistell. Un teixit que, per altra banda, pot ser de color vermell, marró o gris. Hi ha tres models diferents. El color és l'única diferència entre tots ells, ja que la resta de característiques és exactament la mateixa. A més dels compartiments, els tres models porten una tapa per evitar que s'escampin les males olors de la roba bruta així com quatre rodes de marxa suau integrades, les quals permeten poder moure i transportar el cistell amb total comoditat i facilitat per adaptar-lo a les necessitats del moment sense problema.