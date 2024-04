Els 3 peixos que recomanen els metges per perdre pes i cuidar la salut

Malauradament, cada vegada, hi ha menys persones que consumeixen peix. Això és conseqüència dels elevats preus pel seu consum. Si volem consumir peix fresc de forma regular és quasi impossible. El peix té un munt de beneficis pel nostre cos. El seu alt contingut en omega-3 i les seves propietats antiinflamatòries, el fan un producte ideal pel seu consum. A més, t'ajuda a aprimar-te! Vols saber els tres peixos que t'ajudaran a perdre pes i a cuidar la teva salut? Pren nota!

Els beneficis de consumir peix

Es tracta d'una font excel·lent d'àcids grassos omega-3. Aquests àcids grassos són essencials per al funcionament adequat de l'organisme, ja que tenen un paper crucial en la salut cardiovascular i cerebral. A més, s'ha demostrat que tenen efectes beneficiosos en la reducció dels nivells de colesterol i triglicèrids, així com en la prevenció de malalties cardiovasculars.

Un aliat per al cervell, el cor i el sistema digestiu

La presència d'àcids grassos omega-3 al peix també s'associa amb beneficis per al cervell i el sistema nerviós. Aquests nutrients són components clau de les membranes cel·lulars del cervell i tenen un paper fonamental en la funció cerebral, el desenvolupament cognitiu i la salut mental. Investigacions recents suggereixen que un consum adequat pot reduir el risc de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i millorar la funció cognitiva, en general.

El peix també conté altres nutrients importants per a la salut. Entre ells hi ha les vitamines del grup B, com la vitamina B12 i la niacina, que tenen un paper essencial en el metabolisme energètic i la salut cardiovascular. A més, és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, essencials per a la reparació i el creixement dels teixits.

Un altre dels avantatges és que és una alternativa saludable a les carns vermelles, que solen contenir alts nivells de greixos saturats. En triar el peix com a font de proteïna, es pot reduir la ingesta de greixos saturats i colesterol, cosa que contribueix a mantenir nivells de lípids saludables al cos. A més, és més fàcil de pair, cosa que el converteix en una opció ideal per a aquells amb problemes digestius.

Tres peixos recomanats pels metges

La majoria dels peixos tenen molt bones propietats i es recomana que els consumim més del que ho fem. No obstant això, sempre n'hi ha alguns que no ens aporten gaire com el panga... i d'altres que estan per sobre de la resta. Els metges espanyols demanen que mengem aquests tres.

Verat

Un peix blau on predominen els àcids grassos omega-3 i la vitamina B12, que agilitza el metabolisme i ajuda el sistema nerviós. També té minerals com el seleni, amb propietats antioxidants.

Salmó de l'Atlàntic

És ric en proteïnes magres, que ens ajuden a enfortir la musculatura sense menjar només carn, al mateix temps que ens proporciona un alt contingut d'àcids grassos omega-3, imprescindibles per protegir la salut cardiovascular.

Salmó de l'Atlàntic: la recomanació dels metges / freepik

Truita

No té tant omega-3, però sí proteïnes magres i un munt de vitamines del grup B. Els seus greixos saturats són mínims, així que aquest peix encaixa en absolut en qualsevol mena de dieta.