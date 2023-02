El tramús, la llavor del llobí (o també tramús, tramús blanc, llobí blanc), és un llegum poc conegut a moltes cases i, paradoxalment, aporta molts beneficis al cos humà. I, a més, es pot combinar en receptes de tota mena. De fet, se n'hauria de consumir més: ajuda a reduir el sucre en sang i a perdre pes.

En primer lloc, vegem els nutrients del tramús. Són importants per a entendre com són els aliments i també com han d'integrar-se en un pla d'alimentació.

Valors nutricionals del tramús

100 g aporten unes 120 kcal si parlem de tramussos frescos, unes 370 kcal si parlem dels secs;

39 g de proteïnes;

40 g d'hidrats de carboni;

20 g de fibra;

10 g de greix;

0 g de colesterol.

També són rics en nombroses vitamines i minerals, com el potassi, el magnesi i el calci, i també en vitamina B6.

El llegum perfecte per al colesterol i altres beneficis

Per tant, com podem veure, cal desmentir els rumors que els tramussos engreixen. De fet, es componen d'un 40% de proteïnes i només un 10% d'ells és greix. Una diferència molt considerable. Precisament per això es recomana incorporar-los a la dieta. Entre altres coses, també tenen un important valor fibrós. I sabem que la fibra augmenta la sacietat, per la qual cosa els pots utilitzars com un snack a mig matí que et farà passar la gana però sense sumar greix.

Més beneficis: els tramussos poden anar bé als diabètics. Són hipoglucemiants, ajuden a mantenir els nivells normals de sucre a la sang. Evidentment, quan es tracta de malalties tan delicades i greus, sempre és convenient consultar al metge i demanar-li la seva opinió. També ajuden a tenir a ratlla el colesterol pels seus 0 g de colesterol en els valors nutricionals. I finalment, també són hipotensors, per la qual cosa són adequats per a la prevenció de malalties cardiovasculars.