S'acosta l'estiu i, amb ell, les dietes i els trucs per eliminar aquells quilos de més, que creiem que ens sobren perquè volem acostar els nostres cossos normals als ideals que veiem a revistes o xarxes socials. Entre les múltiples dietes i receptes per baixar de pes o guanyar múscul que circulen per les xarxes socials o Internet, n'hi ha una que s'ha tornat especialment viral: la dieta del plàtan per aprimar-se, ideada segons expliquen diversos articles per un misteriós autor japonès anomenat Hitoshi Watanabe.

Cada vegada són més les persones que es plantegen aquest repte davant una societat que a través del màrqueting dispara la venda de productes per aprimar-se i per aconseguir subscripcions als gimnasos els mesos previs a les vacances. Encara hi ha una majoria, als quals els preocupa com els hi quedarà el biquini o el banyador quan sigui l'hora d'anar a la platja o la piscina. Elimina'l ja de la teva dieta: l’embotit que es vincula al càncer de còlon La dieta del plàtan en dejú per aconseguir perdre pes Aquesta dieta per aprimar-se és molt senzilla i saludable, ja que és totalment contrària a les altres dietes restrictives per baixar de pes. Consisteix a esmorzar un plàtan, juntament amb un got d'aigua, just ens llevem i en dejú. La proposta de Watanabe és aguantar amb aquesta ingesta a l'estómac fins a l'hora de dinar. Aquesta es basa en les propietats saciants del plàtan que acompanyada de la seva dolçor evitaran la temptació de menjar altres productes ensucrats. Amb la combinació de plàtan i aigua als matins, segons l'autor japonès, aconseguim activar el metabolisme perquè es posi en marxa des de molt aviat. Respecte a la resta d'àpats del dia, es recomana seguir una dieta saludable, evitant els greixos saturats i els carbohidrats i, optant per les verdures i les proteïnes. El plat que els experts demanen eliminar de la dieta: encara que ho sembli, no és gens sa! A més, recomana beure aigua tèbia durant tot el dia i en grans quantitats. Finalment, també destaca la necessitat de dormir les hores necessàries i sopar com a mínim quatre hores abans d'anar-nos-en al llit.