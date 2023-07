L'estiu convida a prendre una copa a la guingueta i a gaudir d'un bon aperitiu, gairebé cada dia. Això pot afectar el nostre pes. Tot i això, es pot gaudir de les tapes sense que la bàscula ho noti, només cal optar per les adequades.

El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem d'excedir amb les quantitats. A més, hem de controlar les hores en les quals prenem aquests aperitius i evitar que aquests s'ajuntin amb el menjar i desestabilitzin la nostra rutina. També has de fugir dels fregits i de les tapes amb salses.

Et mostrem cinc tapes que pots trobar a qualsevol bar i amb les quals podràs mantenir el teu cos, per tal de lluir-lo a la platja:

1. Llesca o entrepà de pernil amb tomàquet

El pernil presenta un alt valor nutricional i aporta vitamines al nostre organisme. A més, és un aliment amb propietats similars a l'oli d'oliva. La meitat dels greixos que conté són insaturats (greixos bons) i aquests són essencials per al nostre organisme, ja que ens aporten l'energia que necessitem.

Un entrepà petit amb una mica de pernil o una llesca amb una mica de tomàquet són els aperitius perfectes per mantenir la línia i gaudir del 'tapeig'. El tomàquet és un aliment molt beneficiós que ajuda a la nostra digestió i ens aporta vitamines que el nostre cos necessita per funcionar correctament.

2. Tapa amb escuradents

La tradicional tapa amb l'escuradent de cogombre, ceba tendra, anxova o seitó, i olives que podem trobar a qualsevol bar és una de les millors opcions. Les verdures i el marisc són ingredients baixos en calories i amb un gran valor nutritiu. Una tapa amb escuradents és un aperitiu perfecte que no afectarà el nostre pes.

3. Musclos a la vinagreta

Els musclos contenen molt poc greix, a més els que té són greixos saludables que aporten Omega 3 al nostre organisme. I també, són rics en proteïnes, vitamines i minerals.

Si ens decantem per aquest aperitiu estarem gaudint d'una tapa bona i saludable que proporcionarà al nostre organisme els nutrients que necessita al llarg del dia.

4. Tonyina amb pebrot del piquillo

Un clàssic als bars de tapes espanyols. Un petit entrepà de tonyina amb pebrot del piquillo o una llesca de pa amb els mateixos ingredients constitueixen un aperitiu perfecte per prendre a mig matí o a la tarda. La tonyina és un dels peixos amb més beneficis per al nostre cos. A més, acompanyat amb una mica de pa, saciarà el nostre estómac i no ens excedirem al dinar o al sopar.

5. Remenat de xampinyons o bolets amb all i una llesca de pa

Els xampinyons enforteixen el sistema immunitari, són bons per al cor i produeixen sensació de sacietat. Això els fa perfectes per consumir-los en forma d'aperitiu.